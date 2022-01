Nella conferenza di presentazione al match contro il Torino, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha fatto anche il punto sul calciomercato.

Boga-Muriel

"L'arrivo di Jérémie Boga non ha nulla a che vedere con Luis Muriel, che resta fondamentale per noi. Prima della pausa ho visto un giocatore pronto a tutto, fisicamente e tecnicamente. Lui può essere sempre determinante, sia a partita in corso che dal 1'".

Su Piccoli e Miranchuk

"Il primo è indispensabile in assenza di Zapata, il secondo mi sembra sia stato ampiamente utilizzato. Mercato chiuso? Non direi, è appena il 5 gennaio. Tutte le squadre sono alla ricerca dell'affare, Atalanta compresa".

La gioia di Miranchuk in Verona-Atalanta Credit Foto Getty Images

Aspettando il "colpo" in difesa

"In difesa? Ci sono i giovani Giorgio Scalvini e Giorgio Cittadini, di grande valore. Certo, so già che la società farà di tutto per trovare, se possibile, un colpo importante. Certo, specie a gennaio, deve presentarsi l'occasione".

