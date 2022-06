La grande e chiacchierata reunion tra Romelu Lukaku e l'Inter sembra essere ormai una questione di ore. Il Chelsea ha comunicato le condizioni per il prestito oneroso dell'attaccante belga: 10 milioni fissi più bonus legati alle vittorie di squadra. La società nerazzurra era partita da 5 milioni, ma secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio la differenza verrà colmata. A questo punto, dunque, manca solo il sì di Steven Zhang per mandare in porto l'operazione. L'ufficialità dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, di certo prima del 30 giugno per beneficiare dei vantaggi del Decreto Crescita. Lato Inter, c'è soddisfazione per aver evitato di inserire contropartite tecniche nell'affare, visto che a Londra i radar erano puntati su gente come Skriniar, Dumfries e De Vrij.

