De Ketelaere va aspettato, le difficoltà che sta vivendo sono normali. Il suo sviluppo è normale. Un primo anno in un top club ha sempre i suoi alti e bassi. In questo giocano un ruolo enorme le grandi aspettative che si sono create". Intervenuto nel corso della trasmissione olandese Sjotcast Podcast, il procuratore del "Intanto c'è da dire che quella del Milan è stata una grande mossa, il trasferimento ha richiesto un po' di tempo per essere finalizzato. Quindi da parte dei media c'è molta attenzione. Charles sta vivendo un momento difficile, ma lavora per avere successo. Il suo unico obiettivo è questo. Sono sicuro che ce la farà", dice De Mul. ". Intervenuto nel corso della trasmissione olandese Sjotcast Podcast, il procuratore del 21enne belga del Milan , Tom De Mul, parla in questi termini del momento 🗞 Milan, è un mercato flop. Juve-Danilo: rinnovo da leader ", dice De Mul.

Sul paragone con Kakà

"Ricky è stato un fenomeno, ma è un accostamento che preferiresti non avere quando inizi in un nuovo club. Tuttavia, Pioli e i dirigenti gli stanno dando fiducia. Sono sereni".

"Non dobbiamo farci prendere dal panico"

"Sta a lui combattere per tornare titolare. Per me è normale che al primo anno ci siano alti e bassi, non dobbiamo farci prendere dal panico. Al Milan sapevano che sarebbe servito un po' di tempo per adattarsi, hanno avuto esperienze simili con Leao e Tonali. Tutte quelle aspettative, forse, hanno portato a una situazione in cui il ragazzo è stato giudicato in modo troppo severo".

