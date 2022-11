l'allarme rosso in casa Milan. Per due motivi. Motivo numero uno: la classifica, nonostante non siamo nemmeno a metà campionato, inizia a essere deficitaria perché il pari contro i grigiorossi ha fatto volare Timido, spaesato e inconcludente, il belga non è riuscito a offrire alcun tipo di apporto mostrando di non avere ancora assimilato i meccanismi - e soprattutto lo spirito - della squadra rossonera. E inevitabilmente gli interrogativi sul suo conto iniziano a farsi pressanti e inquietanti. Lo scialbo e sorprendente 0-0 sul campo della Cremonese ha fatto suonare. Per due motivi. Motivo numero uno: la classifica, nonostante non siamo nemmeno a metà campionato, inizia a essere deficitaria perché il pari contro i grigiorossi ha fatto volare il Napoli a +8 , non proprio un'inezia. Motivo numero due: ancora una volta Charles De Ketelaere , gettato nella mischia da Pioli nella ripresa, non ha minimamente inciso., il belga non è riuscito a offrire alcun tipo di apporto mostrando di non avere ancora assimilato i meccanismi - e soprattutto lo spirito - della squadra rossonera. E inevitabilmente gli interrogativi sul suo conto iniziano a farsi pressanti e inquietanti.

Il peso dell'etichetta di "nuovo Kakà"

De Ketelaere sta pagando innanzitutto il peso delle aspettative che in estate si erano create nei suoi confronti. Acquistato per oltre 30 milioni al termine di una trattativa lunga ed estenuante con il Bruges, il 21enne belga era stato pomposamente indicato dai media come "il nuovo Kakà", un po' per quel viso pulito e da bravo ragazzo che ricordava il brasiliano e un po' per le (presunte) affinità dal punto di vista tecnico. Un'etichetta scomodissima che, col passare delle settimane, si è trasformata in un macigno per De Ketelaere, per nulla abituato al Bruges a convivere con questo tipo di pressione.

Al di là di qualche lampo a inizio campionato, CDK non ha fatto vedere altro: il suo misero score, dopo le prime 14 giornate di campionato, racconta di zero gol e un assist. Che sia un blocco di natura psicologica o di un problema di natura tecnica o tattica, ancor non vi è certezza. Quel che è certo è che - se possibile - il rendimento di De Ketelare è persino peggiorato rispetto alla primissima parte di stagione: un'involuzione preoccupante che gli è costata la maglia da titolare e che rischia di farlo precipitare in un tunnel senza uscita. C'è, infine, un dato che sa di beffa: senza CDK il Bruges è riuscito a qualificarsi alla fase a eliminazione diretta di Champions League per la prima volta dal 1992-93.

Il rendimento di CDK al Milan da titolare

Partita Minuti giocati (gol + assist) Milan-Bologna 2-0 61 (0 + 1) Milan-Inter 3-2 63 (0 + 0) Salisburgo-Milan 1-1 70 (0 + 0) Sampdoria-Milan 1-2 71 (0 + 0) Milan-Napoli 1-2 82 (0 + 0) Empoli-Milan 1-3 73 (0 + 0) Chelsea-Milan 3-0 66 (0 + 0) Dinamo Zagabria-Milan 0-4 52 (0 + 0)

Una campagna acquisti sotto accusa

Ma a finire sotto accusa, all'indomani della prova di Cremona, non è solo De Ketelare ma - più in generale - l'intera campagna acquisti del Milan. I nuovi acquisti, infatti, stanno offrendo un apporto decisamente modesto alla squadra di Pioli. Origi, acquistato per fare il vice Giroud in attesa del ritorno di Ibrahimovic, ha segnato un solo gol finora, Adli è una sorta di oggetto misterioso al pari di Vranckx, Thiaw ha avuto a disposizione pochissimi minuti, Dest ha sostanzialmente deluso mentre il solo Pobega è riuscito a incidere seppure a sprazzi. Il Diavolo, insomma, è né più né meno quello dello scorso anno: il timore che il mercato dell'estate 2022 non sia stato all'altezza inizia a farsi concreto.

Gli altri nuovi acquisti: minutaggio e rendimento

Giocatore Minuti giocati (gol + assist) Tommaso Pobega 586 (1 + 0) Sergiño Dest 341 (0 + 0) Malick Thiaw 338 (0 + 0) Divock Origi 468 (1 + 1) Aster Vranckx 37 (0 + 0) Yacine Adli 114 (0 + 0)

