La notizia è di quelle destinate a riscrivere la storia del mercato estivo 2022: Cristiano Ronaldo, come rivelato in anteprima dal Times, avrebbe chiesto al Manchester United di essere ceduto già durante questa sessione (il suo contratto scade a giugno 2023). Una decisione dettata dalla deludente stagione con i Red Devils e - soprattutto - dalla mancata qualificazione alla prossima Champions League. Tradotto: il CR7 vorrebbe giocare ad altissimi livelli la parte finale della sua carriera e non si accontenterebbe di vivere un'annata di transizione. Ma quale potrebbe essere la prossima squadra di Ronaldo? O ancora meglio: quali club potrebbero sostenere il peso economico del suo cartellino (quantificabile in 30 milioni di euro secondo Transfermarkt) e il suo ingaggio (circa 23 milioni di euro netti a stagione)? Proviamo a fare una panoramica delle possibili pretendenti di Cristiano Ronaldo.

Chelsea e Bayern Monaco le maggiori indiziate

Todd Boehly, il nuovo proprietario del Chelsea, ha incontrato negli scorsi giorni Jorge Mendes, il procuratore di Ronaldo. Lo rivela The Athletic secondo cui l'idea dei Blues di portare il portoghese a Stamford Bridge non è così campata per aria, anzi. Il dubbio più grosso è di natura tattica, visto che nel gioco di Tuchel un attaccante come CR7 farebbe molta fatica - almeno sulla carta - a esprimersi al meglio delle proprie potenzialità. L'altro club teoricamente in pole position è il Bayern Monaco, che ha acquistato Mané ma che probabilmente dirà addio a Lewandowski. Sul tema, tuttavia, è già arrivata la smentita di Hasan Salihamidzic, direttore sportivo dei bavaresi: "Cristiano Ronaldo è un top player con una carriera incredibile. Tuttavia le voci intorno a un potenziale contratto con il Bayern non sono vere".

QUALE SARÀ LA PROSSIMA SQUADRA DI CR7? Chelsea Real Madrid Bayern Monaco Resta al Manchester United Roma Napoli Altro

La pista "romantica": il Real Madrid

Scartando il PSG, che non sembra interessato a CR7 per evidenti ragioni di sovraffollamento di stelle in attacco, rimane in piedi la pista più "romantica" del lotto, ovvero quella che conduce a un clamoroso ritorno al Real Madrid dopo l'addio traumatico dell'estate 2018 con annesso trasferimento alla Juventus. Ronaldo ritroverebbe una squadra campione di Spagna e d'Europa, avrebbe la possibilità di giocare una Champions da protagonista e di riabbracciare Carlo Ancelotti, il tecnico con cui vinse la Decima nel 2014. Ma il dubbio è lecito: i Blancos hanno davvero bisogno di un giocatore come Ronaldo?

Cristiano Ronaldo e Carlo Ancelotti dopo la vittoria della Champions League 2014 Credit Foto Getty Images

Le suggestioni Roma e Napoli

The Athletic, tra i club interessati ci sarebbe anche il Napoli: Aurelio De Laurentiis ha senza dubbio buoni rapporti con Jorge Mendes, ma facciamo davvero fatica a immaginare Ronaldo indossare la maglia di un club che sta cercando drasticamente di ridurre il monte ingaggi. Nelle ultime settimane, inoltre, le voci che hanno accostato CR7 alla Roma di José Mourinho si sono fatte sempre più insistenti ( Per completare il quadro è doveroso passare in rassegna le possibili pretendenti nella nostra Serie A. Sempre secondo gli insider di: Aurelio De Laurentiis ha senza dubbio buoni rapporti con Jorge Mendes, ma facciamo davvero fatica a immaginare Ronaldo indossare la maglia di un club che sta cercando drasticamente di ridurre il monte ingaggi. Nelle ultime settimane, inoltre,si sono fatte sempre più insistenti ( anche Totti ne ha parlato nelle ultime ore ). Anche in questo caso è lecito parlare di suggestione e i motivi sono sostanzialmente due. Primo: lo stipendio di CR7 è inarrivabile per le squadre italiane. Secondo: la Roma non giocherà la prossima Champions League, requisito indispensabile che dovrà possedere la prossima pretendente del portoghese. Sempre che ce ne sia una.

