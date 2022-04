Dove giocherà Kylian Mbappé il prossimo anno? La domanda rimane di strettissima attualità e di difficile risposta alla luce delle ultime indiscrezioni riportate da RMC Sport. Il futuro dell'attaccante francese, infatti, sarebbe ancora sospeso tra il PSG (con cui si appresta a vincere aritmeticamente il titolo di campione di Francia) e il Real Madrid . Sono giorni frenetici questi per Mbappé. Alcuni membri della sua famiglia/entourage si troverebbero a Doha per parlare col presidente del club parigino, Al Khelaifi , allo scopo di cercare una quadra per un possibile prolungamento del contratto in scadenza a giugno. Allo stesso tempo, tuttavia, in agenda sarebbe già stato fissato per i prossimi giorni un vertice con esponenti del Real Madrid, ovvero quello che ha elevate probabilità di diventare il prossimo club del giocatore. Secondo RMC Sport la strategia di Mbappé è piuttosto chiara: parlare con tutti gli interessati e, una volta pesate le offerte, prendere una decisione.