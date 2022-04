Re Cristiano Ronaldo - una volta uomo squadra e bomber famelico capace di infilare due triplette consecutive in Champions League collezionando gli scalpi extra lusso di Chelsea. Robin è diventato Batman. Un Batman meno cupo, introspettivo ed emarginato di quello portato in scena da Robert Pattinson sul grande schermo e per esplicito imprinting del regista Matt Reeves ispirato alla romantica e decadente figura di Kurt Cobain; un Batman, per così dire, sprizzante di joie de vivre... E di diffondere l'arte di giocare a calcio a ogni latitudine. Perché sì, signori, quella dispensata da Karim The Dream Benzema è arte in movimento. Punto. La perfetta spalla diRonaldo - una volta smarcatosi dalla sua ombra - è diventato indiscussocapace di infilare due triplette consecutive in Champions League collezionando gli scalpi extra lusso di PSG . Un Batman meno cupo, introspettivo ed emarginato di quello portato in scena da Robert Pattinson sul grande schermo e per esplicito imprinting del regista Matt Reeves ispirato alla romantica e decadente figura di Kurt Cobain; un Batman, per così dire, sprizzante diE di diffondere l'arte di giocare a calcio a ogni latitudine. Perché sì, signori, quella dispensata da KarimBenzema è. Punto.

Il primo gol è la perfetta cartina di tornasole di un attaccante che fluttua in uno stato di grazia totale: dialogo nello stretto con Kroos, chiusura del triangolo con Vinicius con tocco d'esterno destro di prima intenzione e colpo di testa sotto il "sette". Tutto facile, nevvero?! No, per niente: dopotutto far sembrare facile qualsiasi gesto tecnico - dai fondamentali alle magate - è la grande prerogativa dei fuoriclasse. E che dire del colpo di testa a cogliere in controtempo Mendy per autografare lo 0-2 a Stamford Bridge? Niente, non diciamo proprio alcunché, ce lo rigustiamo e basta...

Fuoriclasse Benzema lo è a tutti gli effetti e non solo per le ultime due triplette in Champions League o per la stagione prolifica anziché no che sta vivendo: gli unici a non essersene (ancora) accorti paiono i giurati del Pallone d'Oro. Che avranno la grande possibilità, al termine di questa stagione, di espiare i loro peccati tributando finalmente al fenomenale attaccante classe 1987 il riconoscimento che merita (anche in virtù delle sacrosante highlander franco-algerino cresciuto nella banlieu di Bron Terraillon, a Lione. E noi... Tutti testimoni! lo è a tutti gli effetti e non solo per le ultime due triplette in Champions League o per la stagione prolificache sta vivendo: gli unici a non essersene (ancora) accorti. Che avranno la grande possibilità, al termine di questa stagione, di espiare i loro peccati tributando finalmente al fenomenale attaccante classe 1987 il(anche in virtù delle sacrosante modifiche al regolamento del più importante trofeo individuale che esista). In questo momento l'ambasciatore del calcio mondiale è proprio questofranco-algerino cresciuto nella banlieu di Bron Terraillon, a Lione. E noi... Tutti testimoni!

Lo strapotere in statistiche

Benzema vs Cristiano

Cristiano ha segnato il 32,7% dei gol del Real Madrid tra il 2009 e il 2018 (450/1.375)

Benzema ha segnato il el 32,1% dei gol del Real Madrid dalla partenza di Cristiano (124 /386)

La striscia aperta

Benzema ha segnato gli ultimi 7 gol per il Real Madrid.

Benzema ha segnato 10 degli ultimi 11 gol del Real Madrid.

Benzema ha segnato gli ultimi 6 gol con il Real Madrid in Champions (2 triplette)

Benzema ha segnato sei gol negli ultimi sei tiri in porta in Champions

Le triplette più "vecchie" del Real in Champions

Puskás vs Feyenoord 1965 (38 anni e 173 giorni)

Puskás vs Rangers 1963 (36a 190g)

Di Stéfano vs Odense 1961 (35a 113g)

Puskás contro Benfica 1962 (35a 30g)

Benzema vs Chelsea 2022 (34a 108g)

Benzema vs PSG 2022 (34a 80g)

L'annata migliore

Karim Benzema ha segnato dieci gol in questa stagione in Champions: miglior bottino in una singola stagione, primo giocatore francese a raggiungere questa cifra in una sola stagione

Karim Benzema è stato coinvolto in oltre 50 gol (37 gol, 13 assist) in tutte le competizioni in una sola stagione per la prima volta nella sua carriera nei club. Solo Cristiano Ronaldo lo ha fatto con i Blancos (8 volte) dal 2009/10

Karim Benzema ha segnato per la prima volta una tripletta in due gare consecutive di Champions League; quarto giocatore a farlo dopo Cristiano Ronaldo (2017), Lionel Messi (2016) e Luiz Adriano (2014) e il secondo nella fase a eliminazione diretta (dopo Cristiano)

Prima tripletta con il Real Madrid fuori casa in tutte le competizioni

Top 5 Marcatori Champions League

MARCATORI PRESENZE/GOL C. RONALDO 187/141 MESSI 156/125 LEWANDOWSKI 104/85 BENZEMA 137/81 RAUL 144/71

Top 10 Marcatori Liga

MARCATORI PRESENZE/GOL MESSI 520/474 RONALDO 292/311 ZARRA 279/251 SANCHEZ 347/234 RAUL 550/228 DI STEFANO 329/227 CESAR 353/221 QUINI 448/219 BENZEMA 407/212 PAHINO 278/211

