Trevoh Chalobah, Francesco Acerbi e Manuel Akanji. Sarà con ogni probabilità uno di questi tre il prossimo rinforzo dell'Inter in difesa: un ultimo tassello che consentirà a Simone Inzaghi di avere il reparto numericamente al completo e di colmare la lacuna dovuta alla partenza di Ranocchia, accasatosi al Monza. A 8 giorni dalla conclusione del mercato, in pole position sembra esserci Acerbi per il quale i nerazzurri hanno ormai definito l'accordo nei minimi dettagli con la Lazio. L'operazione, tuttavia, è in stand-by, perché l'obiettivo numero uno rimane Chalobah . Vediamo il profilo dei tre difensori nel mirino dell'Inter e quante sono le probabilità di vederli in maglia nerazzurra entro l'1 settembre.

Chalobah, il nodo è la formula

Ad

Classe 1999 (ha da poco compiuto 23 anni), Trevoh Chalobah è molto apprezzato dall'Inter innanzitutto per la sua duttilità: può giocare in una difesa a tre ed è in grado - all'occorrenza - di fare anche il play basso. Il nodo è la formula: i nerazzurri vorrebbero evitare il prestito secco riservandosi la possibilità di esercitare il diritto di riscatto tra un anno, dal canto suo il Chelsea chiede almeno 3 milioni di euro per il prestito (ipotesi non contemplata dall'Inter). La speranza di Marotta è che i Blues ammorbidiscano la propria posizione negli ultimi giorni di mercato, ma va considerato anche un altro fattore: prima di lasciar partire Chalobah, il Chelsea ha bisogno di acquistare un altro difensore per completare il reparto (Wesley Fofana dal Leicester?).

Calciomercato Follia Newcastle: colpo Isak, 70 milioni alla Real Sociedad UN' ORA FA

Trevor Chalobah durante Chelsea-Newcastle - Premier League 2022-23 Credit Foto Getty Images

Acerbi, una garanzia per Inzaghi

L'Inter ha ormai definito in tutto e per tutto l'operazione Acerbi con la Lazio. Lotito ha aperto al prestito gratuito (con il riconoscimento di un indennizzo minimo in base agli obiettivi stagionali raggiunti) e il giocatore si sarebbe detto persino disposto a rinunciare a due mesi di stipendio che ancora pendono con il club biancoceleste. L'operazione, quindi, è estremamente conveniente dal punto di vista economico: all'Inter costerebbe solo dieci mesi di ingaggio fino a giugno 2023. Il giocatore conosce perfettamente i movimenti difensivi di Simone Inzaghi e il suo arrivo aumenterebbe il tasso di esperienza nella rosa nerazzurra: non partirebbe certamente titolare, ma rappresenterebbe una garanzia in termini di affidabilità.

Francesco Acerbi durante Lazio-Milan - Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

Akanji, la pista rimane fredda

Il 27enne centrale svizzero del Borussia Dortmund è il nome che in questo momento appare più lontano da Appiano Gentile. Il giocatore avrebbe già dato il suo benestare al trasferimento a Milano, ma nel quartier generale del club tedesco sarebbero già arrivate un paio di offerte per l'acquisto a titolo definitivo. Stando così le cose appare difficile, se non impossibile, ipotizzare Akanji con la maglia dell'Inter entro la fine di questo mercato.

Marotta: "Dispiace per Perisic, ma voleva andare in Inghilterra"

Calciomercato Marsiglia sogna il colpo CR7: Ronaldo tornerà a sfidare Messi? 3 ORE FA