La prima a San Siro va bene, anzi benissimo per l'Inter che batte 3-0 lo Spezia e resta a punteggio pieno dopo la seconda giornata in Serie A. Simone Inzaghi può essere felice per la prestazione contro un avversario che arrivava al Meazza forte dell'1-0 sull'Empoli: "La prestazione è stata molto buona. Abbiamo fatto una partita molto seria, eravamo molto concentrati. Forse nel primo quarto d'ora eravamo contratti, dopo il gol però potevamo farne un altro. Siamo stati bravi a segnare ad inizio ripresa e recuperare l'aggressività. Lo Spezia veniva da due partite vinte, l'abbiamo preparata nel modo giusto sapendo che ci avrebbe creato difficoltà. San Siro? Abbiamo fatto la rifinitura a San Siro perché non venivamo qui da due mesi. Sentivamo l'ambiente, lo stadio era esaurito anche a fine agosto, c'è questo feeling col pubblico che vogliamo alimentare con prestazioni come quella di stasera".

I 100 gol? Diciamo che è la speranza. Io l'ho detto a inizio stagione, quest'anno abbiamo il ritorno di Romelu e quindi soluzioni in più

Nell'intervista post partita a Sky, Inzaghi parla del suo attacco, col ritorno di Lukaku in un reparto che conta anche Dzeko, Lautaro Martinez e Correa, questi ultimi due a segno con lo Spezia: "I 100 gol? Diciamo che è la speranza. Io l'ho detto a inizio stagione, quest'anno abbiamo il ritorno di Romelu e quindi soluzioni in più. Ho la fortuna di allenare quattro attaccanti importanti, dovrò essere bravo io a sceglierli. Oggi hanno fatto bene tutti, è una grande soddisfazione per un allenatore". Allargando il discorso sulle tante alternative: "Si gioca in 16, non più in 11. A volte i cinque devono fare la differenza quando le squadre sono lunghe e sentono un po' la fatica, ora riusciamo a dare energia alla squadra. Come a Lecce sono stati determinanti".

Una battuta anche su Barella, che pareva dovesse uscire e invece è rimasto in campo: "Nel momento del cambio ho comunicato io il suo nome al team manager ma era chiaro che doveva uscire Calhanoglu... Ho sbagliato io a dare il suo nome, però abbiamo corretto subito. Sappiamo cosa rappresenta per l'Inter e la Nazionale, è un trascinatore per tutti perché ha l'Inter addosso. E' un giocatore importante come gli altri, stasera i difensori hanno fatto una grandissima partita. Ho la fortuna di scegliere, devo essere io bravo a mettere la formazione migliore in base alle partite".

Barella? Sappiamo cosa rappresenta per l'Inter e la Nazionale, è un trascinatore per tutti perché ha l'Inter addosso

Chiusura con una battuta in chiave mercato e sul nome di Francesco Acerbi della Lazio, prossima avversaria dei nerazzurri venerdì 26 agosto: "Ho dei dirigenti bravissimi che lavorano per me. In questi giorni si è parlato di mercato ma io ho parlato coi miei uomini dello Spezia. Ho una casella da riempire e loro stanno facendo di tutto per accontentarmi".

Simone Inzaghi è tornato a parlare di Milan Skriniar, Lautaro Martinez che lo slovacco rimanga in nerazzurro: "Sì, perché per noi è molto importante e lo sanno tutti. Lotteremo per vincere tutto". A Daznè tornato a parlare di tolto ufficialmente dal mercato dopo i tentativi del Paris Saint-Germain : "Milan è dall’anno scorso che è molto serio e forte. Come gioca si allena e vederlo tutti i giorni era la mia sicurezza. Ama l’Inter e sono contento che rimanga qui con noi". Contento ancheche lo slovacco rimanga in nerazzurro: "Sì, perché per noi è molto importante e lo sanno tutti. Lotteremo per vincere tutto".

