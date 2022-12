Inter-Thuram, passiamo alla fase due. Secondo quello che riporta la Gazzetta dello Sport, dopo la fine , passiamo alla fase due. Secondo quello che riporta la Gazzetta dello Sport, dopo la fine del Mondiale in Qatar ci sarà un altro incontro tra i nerazzurri e i procuratori del giocatore. È il segnale, dunque, di una trattativa che procede, che non si è interrotta sul nascere. Di un interesse reciproco a battere diverse strade verso un possibile matrimonio. E se l’affare va avanti, è perché l’Inter sa di avere un terreno preferito su cui giocare, almeno un argomento da spendere per convincere il giocatore a scegliere Milano rispetto al Bayern. Non può essere l’ingaggio, evidentemente: peraltro non si è ancora neppure entrati in quel discorso, non è questo il momento. La società nerazzurra può regalare all’attaccante del Borussia Moenchengladbach un minutaggio e una continuità di impiego che il Bayern mai potrà garantire.

Ecco perché dal primo meeting di Doha si è arrivati a darsi appuntamento al post Mondiale. Si avvicina l’ora delle decisioni per il francese. Molto complicato che lasci il Borussia già a gennaio, nonostante le evidenti voglie del clut tedesco in questo senso. Verosimile, dunque, che la scelta del giocatore avvenga in primavera. E l’Inter si sente in prima fila.

Chi esce?

Sempre seguendo la Gazzetta dello Sport, sia Dzeko che Lautaro sono in bilico. Il primo per età, il secondo perché andranno valutate a fondo le offerte che arriveranno in sede di mercato. Ecco perché portarsi a casa Thuram avrebbe il sapore di un colpo “tranquillizzante”, a prescindere da quel che accadrà. E l’Inter ci sta provando sul serio.

