Luka Jovic, dopo Rolando Mandragora, Dodó e Pierluigi Gollini. La dirigenza della Fiorentina ha consegnato prima dell'inizio del ritiro a Vincenzo Italiano quattro innesti eccellenti. Uno per reparto, in alcuni ruoli chiave, per rinforzare una squadra che vuole ben figurare anche in Conference League. La Viola si avvicina con grande entusiasmo alla stagione 2022/23, consapevole di poter anche migliorare il settimo posto dello scorso campionato. Sicuramente l'acquisto che accende da subito la passione dei tifosi toscani è Luka Jovic, ventiquattrenne attaccante serbo che arriva dal Real Madrid. Un centravanti moderno e completo, che ha voglia di rilanciarsi e che solo tre anni fa aveva incantato mezza Europa con la maglia dell'Eintracht Francoforte.

In top all'articolo il video - che vi si aprirà in automatico su mobile - troverete il commento dei nostri tre giornalisti protagonisti di Calcio 360

Formula contratto pazzesca: arriva a costo zero

Ne abbiamo parlato a Calcio360 sul canale Twitch di Eurosport. La formula contrattuale con cui Jovic arriva a Firenze è tra le più innovative mai pensate. Il serbo, che era costato al Real 60 milioni di euro tre stagioni fa, approda a Firenze a costo zero, ricevendo anche una buonuscita dal club spagnolo di 5 milioni di euro. La Fiorentina pagherà 2,5 milioni di euro a stagione per i primi due anni, consapevole che per tacito accordo, il contratto si rinnoverá in automatico per la terza e quarta stagione a 5 milioni netti di ingaggio, il doppio. Questo perché, cosí, il club toscano sarebbe stimolato a valorizzare e vendere Jovic, per non trovarsi a pagare un ingaggio fuori budget. E proprio qui arriva la perla: il Real mantiene in ogni caso il 50% netto sulla futura rivendita dell’attaccante. In pratica se la Fiorentina lo vende a 60 milioni tra due anni, deve darne 30 al Real Madrid.

Jovic per stupire, ideale per il gioco di Italiano

Una formula che pare accontentare tutte le parti in causa. La Fiorentina vuole sfruttare la voglia e la fame del calciatore per potergli ridare valore, Jovic stesso vuole fare bene per rilanciarsi e comunque si è cautelato sapendo che ha dalla sua un rinnovo automatico dalla terza stagione a cifre più alte, il Real può guadagnare qualcosa di importante nel tempo da un centravanti che non rientra più nei piani e che ha bisogno di giocare. Jovic è un classe 1997, a Madrid ha segnato appena tre reti in 47 gare giocate, ma nel 2018/19 con l’Eintracht chiuse a 27 centri, segnando ben 10 gol in Europa League. Un terminale offensivo perfetto per il gioco di Vincenzo Italiano, che dopo l’addio di Vlahovic cercava un’atra punta potente e tecnicamente valida.

Calcio 360: il nuovo programma su Twitch griffato Eurosport

Dopo il successo con Giro360, il nuovo programma sul Giro d'Italia che ha battezzato l'ingresso di Eurosport su Twitch , ripartiamo con un nuovo format completamente dedicato al calcio. Calcio360 infatti strizza l'occhio agli appassionati dello sport più popolare al mondo con un doppio appuntamento settimanale su Twitch: lunedì e giovedì, sempre dalle 15.00 alle 17:00, in compagnia di Pietro Pisaneschi, Enrico Turcato e Siavoush Fallahi. Risponderemo a tutte le vostre domande di calciomercato, ma soprattutto analizzeremo in maniera analitica e statistica le trattative più calde della settimana, con un tocco di internazionalità grazie anche alla partecipazione di Siavoush e di alcuni altri ospiti delle varie redazioni di Eurosport sparse per l'Europa. Vi aspettiamo...

Calcio360: Jovic-Fiorentina, contratto mai visto prima

