Nella consueta Top 100 di fine stagione stilato dall'osservatorio statistico sul mondo del calcio e che tiene in considerazione diversi parametri fra cui anche e soprattutto l'età e la durata del contratto dei giocatori, due coefficienti che fanno - gioco-forza - impennare le valutazioni finali, non mancano però le sorprese. Innanzitutto nella top 10 non troviamo alcun giocatore che milita nella nostra Serie A.

La top 10 generale: più Barça che Real Madrid ma Vinicius vale più di Haaland

Se Mbappé comanda la graduatoria con 205,6 milioni di euro, unico a svalicare oltre la quota ‘monstre’ dei 200 milioni di euro. Sul podio troviamo il brasiliano Vinicius junior (185,3 milioni) ed Erling Braut Haaland (152,6 milioni), che dal primo luglio si trasferirà dal Borussia Dortmund al Manchester City, per la cifra di 65 milioni di euro (clausola rescissoria). Completano la top 10, lo spagnolo Pedri (135,1 mln), gli inglesi Jude Bellingham (133,7 milioni) e Phil Foden (124 milioni di euro), l’olandese Frenkie De Jong (112,5 mln €), il colombiano Luis Diaz (110 milioni), il portoghese del City Ruben Dias (109,6 mln di €) e l’attaccante iberico del Barcellona Ferran Torres (109,5 mln di €).

La Top 10 italiana: Lautaro unico sopra i 100 milioni, Theo e Leao 5° e 6°

Nicolò Barella, altro centrocampista in forza all’Inter e valutato 94,9 milioni di euro. Il nazionale azzurro precede Dusan Vlahovic (87,6 milioni di €). Al quarto posto si piazza Tammy Abraham della Roma (71,4), che batte il primo dei neocampioni d’Italia del Milan Theo Hernandez che si deve ‘accontentare’ della 5a posizione per appena 100.000 € di valutazione (71,3 mln €). Il laterale transalpino precede Per trovare il primo giocatore della nostra Serie A in graduatoria, bisogna scendere a ridosso dei primi 10, e l’identikit è quello di Lautaro Martinez, il cui valore del CIES è di 106,7 milioni di €. Il bomber dell’Inter e della Seleccion argentina è l’unico a scollinare oltre quota 100 milioni, alle sue spalle troviamo il primo italiano in graduatoria, altro centrocampista in forza all’Inter e valutato 94,9 milioni di euro. Il nazionale azzurro precede Dusan Vlahovic (87,6 milioni di €). Al quarto posto si piazza Tammy Abraham della Roma (71,4), che batte il primo dei neocampioni d’Italia del Milanche si deve ‘accontentare’ della 5a posizione per appena 100.000 € di valutazione (71,3 mln €). Il laterale transalpino precede Rafael Leao (66,9 mln di €) , gli juventini Manuel Locatelli (66 mln) e Matthijs de Ligt (63,2 mln), il chiacchieratissimo difensore interista Bastoni (60,8 mln di €) e il rossonero Tonali (54,9 mln di €).

La top 10 dei giocatori più costosi della Serie A secondo il CIES

1. Lautaro Martinez (Inter) 106,7 mln € 2. Nicolò Barella (Inter) 94,9 mln € 3. Dusan Vlahovic (Juventus) 87,6 mln € 4. Tammy Abraham (Roma) 71,4 mln € 5. Theo Hernandez (Milan) 71,3 mln € 6. Rafael Leao (Milan) 66,9 mln € 7, Manuel Locatelli (Juve) 66 mln € 8. Matthijs de Ligt (Juve) 63,2 mln € 9. Alessandro Bastoni (Inter) 60,8 mln € 10. Sandro Tonali (Milan) 54,9 mln €

