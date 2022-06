osso dire che oggi (lunedì, ndr) non sarà il giorno dell'annuncio di Lukaku. Io, Ausilio e Baccin abbiamo il dovere di costruire una squadra competitiva nel rispetto della sostenibilità del nostro club. Da qui si intrecciano sondaggi e trattative. Dobbiamo avere l'ambizione di tentare tutte le strade, senza avere paura di non arrivare all'obiettivo. La pista Lukaku è percorribile ma ci sono delle difficoltà e vedremo come andrà". Così, ai microfoni di Radio Anch'io Sport, l'amministratore delegato dell'Inter, "P". Così, ai microfoni di Radio Anch'io Sport, l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta , fa il punto sulla trattativa che - salvo clamorose sorprese - dovrebbe riportare Romelu Lukaku in nerazzurro a distanza di un anno dal clamoroso trasferimento al Chelsea di un anno fa.

Lukaku e...Dybala

"Sono i nostri obiettivi, ma dobbiamo pensare alle questioni economiche. Ci siamo buttati a capofitto su questi due giocatori, se ce la faremo bene, altrimenti ci sposteremo su altri obiettivi. Non è il singolo giocatore che conta ma la squadra e questo gruppo è già forte".

Paulo Dybala con la maglia dell'Argentina - Finalissima 2022 Italia-Argentina Credit Foto Getty Images

"Lautaro indispensabile per i nostri obiettivi"

"Come è giusto che sia abbiamo un business plan, dobbiamo chiudere in attivo la campagna trasferimento ma vogliamo mantenere una squadra forte e competitiva. Riteniamo che Lautaro sia un elemento indispensabile per i nostri obiettivi".

Lautaro Martinez esulta dopo il gol segnato durante Spezia-Inter - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Su Skriniar e Bremer

"Secondo me questo è un mercato dove è più difficile sostituire un attaccante che un difensore. Quello sarà il settore dove saremo costretti ad agire. Stiamo ipotizzando alternative valide nel caso in cui qualcuno dovesse partire. Bremer è un giocatore che farebbe comodo a tantissime squadre di vertice, è un giocatore sul quale sono poste tutte le nostre attenzioni".

Bremer perplesso con la maglia del Torino Credit Foto Getty Images

Sugli altri colpi in arrivo

"Mkhitaryan sarà ufficiale nei prossimi giorni, Onana è già arrivato. Vogliamo anche valorizzare i nostri giovani della Primavera, abbiamo dei talenti importanti. Ci dobbiamo andare con i piedi di piombo e dare loro tempo. Dobbiamo allestire una grande squadra, questo lo sappiamo".

Su Gonto, "costretto" ad andare all'estero

"In Italia dal punto di vista normativo è mancato l'apprendistato. Ora siamo arrivati a questa conquista e i nostri giocatori che alleviamo adesso non hanno la facoltà di andare all'estero in modo unilaterale e incontrollabile".

