Il futuro di Romelu Lukaku potrebbe essere di nuovo a Milano. Non all'Inter , come i rumors delle ultime settimane avevano fatto intendere, ma al Milan. A lanciare questa clamorosa indiscrezione è la versione inglese di goal.com secondo cui, qualora il club rossonero dovesse finire davvero nelle mani del fondo Investcorp, in estate potrebbe sferrare l'offensiva per l'attaccante belga, protagonista di una stagione molto complicata con il Chelsea . Cerchiamo di capire perché l'operazione, anche se si concretizzasse il passaggio di proprietà del Milan da Elliott al fondo del Bahrain, sarebbe molto difficile - se non impossibile - da realizzarsi.

Un ingaggio proibitivo e la carta d'identità

Partiamo dallo stipendio di Lukaku, che al Chelsea guadagna 12 milioni di euro a stagione. L'avvento di Investcorp potrebbe senza dubbio allargare gli orizzonti del Milan sul mercato e aumentare la sua potenza di fuoco, ma non così tanto. Un ingaggio come quello del belga continuerebbe a essere considerato fuori portata. Senza considerare che il prossimo 13 maggio Lukaku compirà 29 anni, troppi per giustificare un investimento del genere.

I numeri di Lukaku al Chelsea quest'anno

Presenze 38 Gol 12 Assist 2 Minuti giocati 2371 Un gol ogni 198'

Il costo del cartellino

115 milioni di euro nelle casse dell'Inter per portare Lukaku a Londra e, per evitare una minusvalenza a bilancio, dovrebbero rivenderlo a una cifra superiore ai 90 milioni. Torniamo al discorso di prima: sono cifre accostabili al Milan, anche dando per fatto l'arrivo di Investcorp? La risposta - a oggi - non può che essere un secco no. In attesa di conoscere il futuro societario del Chelsea , impossibile da decifrare al momento dopo la fine dell'era Abramovich, resta un dato di fatto incontrovertibile: i Blues la scorsa estate hanno versatoper portare Lukaku a Londra e, per evitare una minusvalenza a bilancio, dovrebbero rivenderlo a una cifra superiore ai 90 milioni. Torniamo al discorso di prima: sono cifre accostabili al Milan, anche dando per fatto l'arrivo di Investcorp? La risposta - a oggi - non può che essere un secco no.

"Al Milan o alla Juventus non andrei mai"

Da ultimo, non certo in ordine di importanza, va considerato anche il fattore ambientale. Lukaku, per sua stessa ammissione, ha un forte legame con l'Inter e con il mondo interista. Basta rileggere le sue dichiarazioni rilasciate a fine anno: "Se arrivasse una proposta di Juventus o Milan cosa farei? Non ci andrei mai. La Juve ha provato a prendermi, sì. Mi sono un po' arrabbiato col mio procuratore, sapeva che non volevo parlare con la Juve perché per me in Italia c'è solo l'Inter". Insomma, più chiaro di così non si può. Se anche si dovesse trovare una quadra dal punto di vista economico, Lukaku non troverebbe certo un'accoglienza calorosa da parte della Milano rossonera.

