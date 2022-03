Il provvedimento del governo britannico, che ha bloccato la vendita del club londinese, ha come effetto immediato il congelamento di qualsiasi tipo di operazione fino al 31 maggio. I Blues, prima di potersi muovere sul mercato, dovranno essere venduti a condizione che Abramovich non tragga alcun guadagno e che il passaggio di proprietà avvenga sotto la supervisione del ministero del Tesoro inglese. Solo con un nuovo boss, quindi, sarà possibile mettersi intorno a un tavolo e parlare del futuro di Lukaku. Non va dimenticato che il Chelsea, per l'attaccante belga, ha sborsato 113 milioni di euro meno di un anno fa: come sottolinea la Gazzetta dello Sport, è altamente improbabile che l'attuale plenipotenziaria del club, Marina Granovskaia, acconsenta a una cessione al ribasso del giocatore.

Lukaku all'Inter? Sì, ma solo in prestito

Dopo avere fatto i conti in casa Chelsea, bisogna farli anche in casa Inter. Qui il discorso è fin troppo semplice: il riacquisto di Lukaku comporterebbe un investimento fuori dalla logica e dalla portata del club di Zhang. L'unica strada percorribile - a meno di impensabili svendite da parte dei Blues - è quella del prestito.

Romelu Lukaku festeggia un gol con la maglia dell'Inter - Stagione 2020-21 Credit Foto Getty Images

Due nodi: ingaggio e concorrenza

Il secondo ostacolo principale è rappresentato dall'ingaggio di Lukaku: all'Inter guadagnava 7,5 milioni di euro netti a stagione + bonus, a Londra la sua busta paga è diventata decisamente più pesante (12,5 milioni). Serve, quindi, uno sforzo non indifferente da parte del giocatore: se rivuole davvero l'Inter, dovrà essere disposto ad abbassare le proprie pretese economiche. E da questo punto di vista uno spiraglio c'è, come Lukaku ha fatto chiaramente intendere. Attenzione, da ultimo, anche alla concorrenza. Risulta del tutto evidente che il belga faccia gola a molti, non solo all'Inter, e che la sua eventuale "fuga" da Stamford Bridge non passerà inosservata. Un nome su tutti? Quello del Tottenham di Antonio Conte. Prevarrà "l'amore" di Big Rom nei confronti dell'Inter o vincerà chi è disposto a pagare di più?

Lukaku-bis: come cambierebbe l'Inter in attacco?

Il ritorno di Lukaku (per nulla preventivato) avrebbe conseguenze anche sulle strategie di mercato nerazzurre. Se davvero a livello economico l'operazione fosse sostenibile, la tentazione di riformare la Lu-La (Lukuaku-Lautaro) diventerebbe forte, fortissima. E a quel punto un investimento su un 9 di peso (vedi Scamacca) verrebbe quasi certamente rimandata. Discorsi prematuri, senza dubbio: ma considerato quanto rapidamente il Chelsea sia precipitato nel baratro e quante altre cose possano succedere da qui a fine maggio, è bene iniziare a farli.

I numeri di Lukaku all'Inter

Stagione Gol + assist (presenze) 2019-20 34 + 6 (51) 2020-21 30 + 10 (44)

