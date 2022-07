Dopo l'inattesa separazione da Jorge Sampaoli, l'Oympique Marsiglia ha già trovato il sostituto in panchina: è Igor Tudor , pronto a trasferirsi in Ligue 1 dopo l'ottimo campionato alla guida del Verona . Il 44enne tecnico croato avrebbe infatti raggiunto l'accordo per con il club francese sulla base di un accordo di 2 anni. Rimangono da definire solo alcuni dettagli. Lunedì è atteso in città per la firma sul suo nuovo contratto.