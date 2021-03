L'Old Firm di Glasgow è una classica nota per la rivalità tra Celtic e Rangers, ma ci sono tematiche che vanno oltre il gioco del calcio e che in questo caso sono sinonimo di unione e solidarietà. Prima del calcio d'inizio del match, infatti, il capitano del Celticha mostrato tutta la solidarietà del club a, centrocampista dei Rangers, fotografato dall'abbraccio e dal dialogo tra i protagonisti. Kamara è, infatti, stato il bersaglio di insulti razzisti giovedì, durante la partita di Europa League dei Rangers contro lo Slavia Praga, quando il difensore dello Slavia Praga Ondrej Kudela ha usato il termine "fottuta scimmia". Bongani Zungu, compagno di squadra di Kamara, ha confermato questa espressione ingiuriosa, emersa anche dall'audio del portiere di riserva dello Slavia Praga Premysl Kovar: "Siamo stati tenuti in campo per un'ora a causa di 'Kudy'. Gli ha detto che era una fottuta scimmia".