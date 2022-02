Sono ore drammatiche in Ucraina: dopo l'annuncio dell'invasione da parte di Vladimir Putin, i bombardamenti russi in diverse città del Paese hanno causato le prime vittime e gran parte della popolazione si sta muovendo verso il confine polacco. L'inizio della guerra ha avuto ripercussioni in tutti i settori a causa dell’imposizione della legge marziale da parte del presidente Zelensky. Ovviamente il mondo dello sport si ferma. Come era lecito attendersi la Premier League ucraina, che sarebbe dovuta riprendere venerdì 25 febbraio, è stata sospesa a data da destinarsi. Lo ha annunciato la Federcalcio locale in mattinata con un breve comunicato.

De Zerbi e staff bloccati in hotel

Ad

Come riferito dal direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, l’ex allenatore del Sassuolo, rientrato da poco con lo Shakhtar Donetsk dal ritiro in Turchia, si trova al momento chiuso in un hotel di Kiev con gran parte dei calciatori. Intorno alle 5 lo staff, composto da Roberto De Zerbi e altri 7 collaboratori italiani (il vice allenatore Davide Possanzini, l’allenatore dei portieri Giorgio Bianchi, i preparatori Vincenzo Teresa, Agostino Tibaudi e Marcattilio Marcattili e gli assistenti Michele Cavalli e Paolo Bianco), ha sentito due forti esplosioni nella zona circostante. Notizia confermata da una story di Junior Moraes, brasiliano dello Shakhtar naturalizzato ucraino, che ha spiegato che "la situazione è grave". L'aeroporto della capitale al momento è chiuso ed è impossibile rientrare in Italia. Secondo quanto riporta l'agenzia Agi, il gruppo ha seguito il consiglio dell'ambasciata italiana di evitare spostamenti non necessari e di fare scorte di acqua e cibo. In mattinata il club ha pubblicato un tweet: "Resteremo in piedi"

Campionato ucraino Crisi Ucraina-Russia: cosa fa lo Shakhtar di De Zerbi? IERI A 08:00

notizia in aggiornamento...

De Zerbi: "Shakhtar non competitivo con Inter e Real"

Campionato ucraino Nuova vita per Rizzoli: sarà responsabile arbitri in Ucraina 09/11/2021 A 22:44