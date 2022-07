il campionato ucraino ricomincerà il 23 agosto e si giocherà all'interno del Paese. Ad annunciarlo è il ministro della Gioventù e dello Sport dell'Ucraina, Vadym Gutzait, che ha rivelato di aver trovato l'accordo con la federcalcio, il governo e le amministrazioni locali. La nuova stagione partirà Ora è ufficiale: dopo 180 giorni di stop a causa della guerra,e si giocherà all'interno del Paese. Ad annunciarlo è il ministro della Gioventù e dello Sport dell'Ucraina, Vadym Gutzait, che ha rivelato di aver trovato l'accordo con la federcalcio, il governo e le amministrazioni locali. La nuova stagione partirà tre giorni dopo rispetto a quanto trapelato dalle indiscrezioni . Si giocherà comunque, nonostante il conflitto con la Russia non abbia ancora trovato tregua, con le 16 squadre partecipanti presto pronte a iniziare il ritiro.

Il ministro svela alcuni dettagli sullo svolgimento della prossima Premier Liga: "Le partite si svolgeranno sul territorio dell'Ucraina, senza spettatori, con il permesso delle amministrazioni militari locali e con l'obbligatoria osservanza di presenza di rappresentanti delle amministrazioni militari locali, squadre mediche e servizi di emergenza. La sicurezza è prima di tutto". Rimossa dunque l'ipotesi di svolgere alcuni match oltre i confini (la Polonia si era messa a disposizione), al momento il campionato ucraino si giocherà soltanto nel territorio della capitale e in altre quattro regioni: Kiev, Leopoli, Transcarpazia e Ternopil', tutte situate ad Ovest del Paese. Purtroppo la competizione dovrà adeguarsi alle peggiori eventualità con una guerra in atto: "In caso di raid aerei le partite saranno sospese: calciatori, allenatori e tutto lo staff devono recarsi rapidamente al rifugio" aggiunge Gutzait. "Nonostante tutto, lo sport ucraino e la voglia di vincere su tutti i fronti non possono essere fermati".

Ad

Calciomercato Bayern Monaco scatenato: passi avanti per De Ligt e si sogna Kane UN' ORA FA

La UPL era stata sospesa il 24 febbraio a causa dell'invasione russa, e in seguito le autorità hanno deciso di cancellare la stagione 2021/2022 , che vedeva al comando della classifica lo Shakhtar Donestk dell'ex tecnico neroverde Roberto De Zerbi, il quale ha deciso di risolvere il contratto con la società.

Per quanto riguarda le competizioni europee, è stato concesso ai club di Ucraina e Bielorussia - ovviamente quelli che possiedono i criteri di qualificazione - di prendere parte alle prossime Champions League, Europa League e Conference League, ma le partite che li vedono giocare "in casa" verranno disputate su campo neutro.

Zinchenko in lacrime: "Basta guerra! Vogliamo andare al Mondiale"

Calciomercato Roma, Dybala a fuoco lento: i giallorossi possono sperare UN' ORA FA