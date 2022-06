Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il presidente Uefa Aleksander Ceferin ha parlato di diversi temi riguardanti il calcio internazionale. A partire dall'Italia, Paese candidato ad ospitare i campionati europei del 2032: "In Italia non c'è uno stadio che possa ospitare una finale di Champions League, è incredibile. La questione stadi prima o poi andrà risolta, anche perché, a livello di candidatura, la Turchia è un avversario tosto".

Ceferin: "Italia, svegliati! la questione stadi va risolta per Euro 2032"

Quindi, la solita e annosa questione Superlega: "Con Andrea Agnelli non esistono rapporti, non ci siamo mai più sentiti. Con Florentino Pérez ho rispettato ogni protocollo: ero seduto accanto a lui per la finale di Champions e mi sono congratulato per la vittoria. Decisione della Corte Ue o meno, il progetto è tramontato. Non c'è alcun tipo di interesse da parte dei club europei: per come la vedo io, ci sono solo tre persone che urlano e minacciano di portare in tribunale altre persone. Stop".

"Mourinho genio vero. Nuova Champions League? Ci sarà maggiore imprevedibilità"

Riguardo alla Conference League, c'è chi inizialmente la definiva una 'competizione inutile'...: "Gli stessi 'geni' che poi si lamentavano del fatto che Roma-Feyenoord si disputasse in uno stadio di piccole dimensioni. José Mourinho? Lui è genio vero: ha vinto anche questa coppa e l'ho visto particolarmente commosso per la sua Roma". Ma, in generale nel calcio, si gioca troppo: "In generale sì, ma a attenzione: si punta sempre il dito contro Uefa e Fifa, quando sono proprio i club a chiedere più partite per avere maggiori introiti garantendo ai giocatori stipendi più alti per accontentarli. La nuova Champions League che prenderà il vaia dal 2024? Otto partite garantite, e pensare che molte società ne chiedevano 10 e maggiore imprevedibilità, a beneficio delle realtà più piccole: oggi, subito dopo il sorteggio, si sa già chi arriverà agli ottavi di finale".

José Mourinho e Aleksander Ceferin dopo la finale di Conference League 2021-2022 a Tirana tra Roma e Feyenoord. Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

"Gli Azzurri? Sapranno rialzarsi"

Tornando a parlare dell'Italia, vittoria degli Europei e Conference con la Roma. In mezzo, l'eliminazione dai Mondiali... "In Europa, oggi, il calcio è estremamente equilibrato: basta una partita storta e si è fuori. Gli Azzurri hanno tirato 50 volte, la Macedonia del Nord una. Sono cose che succedono. Sono convinto che l'Italia saprà rialzarsi. Il mio giocatore italiano preferito? Leonardo Bonucci per la sua grinta e personalità. Il 'mio' pallone d'oro? Karim Benzema".

