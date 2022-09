Si è tenuto quest’oggi il sorteggio del secondo turno di qualificazione della Champions League 2022-2023 di calcio femminile. Definito il quadro delle ultime sfide che determineranno le restanti 12 squadre qualificate alla fase a gironi della massima competizione continentale. Chi vince, infatti, raggiungerà le campionesse in carica del Lione e le qualificate di diritto (Barcellona, Chelsea e Wolfsburg) alla fase a gironi che prenderà il via a ottobre.

Il turno n.2 è composto da due percorsi: Campioni (con 14 squadre che si sfidano per sette posti nella fase a gironi) e percorso Piazzate (con 10 squadre che si sfidano per cinque posti nella fase a gironi). Entrambi prevedono partite di andata e ritorno.

Ad

Le 15 vincitrici del primo turno hanno raggiunto le squadre che iniziano da questa fase, tra cui Arsenal (campione 2006/07), Paris Saint-Germain (due volte secondo), Bayern Monaco (ex semifinalista) e Real Sociedad (all’esordio).

Champions League femminile Juventus a valanga al debutto in Champions, passa anche la Roma 18/08/2022 ALLE 22:24

Il sorteggio: la Roma sorride, Juventus più in difficoltà

Percorso Piazzate

Arsenal (ENG) – Ajax (NED)

Paris Saint-Germain (FRA) – Häcken (SWE)

Real Sociedad (ESP) – Bayern München (GER)

Rosenborg (NOR) – Real Madrid (ESP)

Sparta Praga (CZE) – Roma (ITA)

Percorso Campioni

Vorskla-Kharkiv-2 (UKR) – Vllaznia (ALB)

SFK 2000 Sarajevo (BIH) – Zürich (SUI)

Rangers (SCO) – Benfica (POR)

KuPS Kuopio (FIN) – St. Pölten (AUT)

Valur (ISL) – Slavia Praha (CZE)

Brann (NOR) – Rosengård (SWE)

HB Køge (DEN) – Juventus (ITA)

Presenti Juventus e Roma in chiave italiana e l’urna ha riservato alla Vecchia Signora le danesi dell’HB Køge, mentre alle giallorosse le ceche dello Sparta Praga. La compagine capitolina può ritenersi soddisfatta dal momento che ha evitato formazioni di alto rilievo come Real Madrid, Bayern Monaco, Arsenal e PSG; per le bianconere il discorso è un po’ diverso perché le danesi saranno complicate da affrontare. Tuttavia, le campionesse d’Italia possono giocarsela per la qualificazione.

Le partite sono previste il 20/21 settembre, per l’andata, e il 28/29 settembre il ritorno. Il sorteggio, invece dalla fase a gironi di Champions League volto a definire i raggruppamenti, ci sarà il 3 ottobre a Nyon (ore 13.00).

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Champions League femminile La Champions femminile è del Lione, tris al Barça e 8° trionfo 21/05/2022 ALLE 19:42