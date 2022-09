Juventus non brilla ma porta comunque a casa un risultato positivo Køge, pareggiando 1-1 la sfida d’andata dell’ultimo turno di qualificazione per la fase a gironi della Champions League di calcio femminile 2022-2023. Partenza da incubo per le bianconere, che si fanno sorprendere dopo 8 minuti dal gol di Pokorny su assist di Carusa. La reazione delle ragazze di Montemurro non si fa attendere ed infatti al 21′ arriva la rete del pareggio firmata da Nildem con un colpo di testa sul cross di Zamanian. Lanon brilla ma porta comunque a casa un risultato positivo in trasferta contro le campionesse danesi delpareggiando 1-1 la sfida d’andata dell’ultimo turno di qualificazione per la fase a gironi dellaPartenza da incubo per le bianconere, che si fanno sorprendere dopo 8 minuti dal gol disu assist di Carusa. La reazione delle ragazze di Montemurro non si fa attendere ed infatti al 21′ arriva lacon un colpo di testa sul cross di Zamanian.

Ad

Le Campionesse d’Italia aumentano il ritmo e creano qualche occasione nella seconda parte del primo tempo (ci provano soprattutto Zamanian e Grosso), senza riuscire a passare in vantaggio entro l’intervallo. In avvio di ripresa il Køge si rende molto pericoloso con Marcussen, che colpisce però la traversa. La Juventus va poi a caccia della vittoria ed impegna Skiba in almeno un paio di occasioni con Beerensteyn e Pedersen, ma l’estremo difensore statunitense risponde presente e nega alle piemontesi il 2-1.

Champions League femminile Secondo turno di qualificazione: Juventus-HB Køge e Roma-Sparta Praga 01/09/2022 ALLE 12:42

Finisce 1-1. Tutto rimandato dunque al match di ritorno, in programma tra otto giorni (mercoledì 28 settembre) allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria.

Champions League femminile Juventus a valanga al debutto in Champions, passa anche la Roma 18/08/2022 ALLE 22:24