Tabellino

Zurigo-Juventus 0-2 (0-0 primp tempo)

Champions League femminile Goleada Roma! Prima storica qualificazione ai gironi di Champions 29/09/2022 ALLE 15:32

ZURIGO (4-3-3): Romero; Riesen, Stierli, Vetterlein, Rey; Piubel, Markou, Bernauer; Megroz (68' Pinther), Humm (82' Pilgrim), Dubs (58' Pando). All. Inka Grings

JUVENTUS (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lenzini, Salvai, Sembrant, Boattin; Gunnarsdóttir, Junge-Pedersen (67' Caruso), Grosso (89' Zamanian); Cernoia (79' Bonansea), Girelli (89' Cantore), Nilden (67' Bonfantini). All. Joe Montemurro

Marcatori: 71' Cernoia, 85' Bonansea

Arbitro: Ainara Acevedo (Spagna)

Ammoniti: 53' Humm

Espulsi: nessuno

Cronaca

La Juventus parte forte, ma non trova il gol del vantaggio. Prima Girelli sfiora l'1-0 con un colpo di tacco, poi ci prova Grosso di testa non trovando però la porta di Romero. Le ospiti chiedono ben due rigori, che non vengono fischiati, e arriva anche una chance per la Nilden. Il primo tempo si chiude con un po' di nervosismo e con la Juve che non riesce a sbloccarla.

La ripresa si apre con un'altra occasionissima, con Romero che si supera e manda in angolo sul colpo di testa di Junge-Pedersen. Di chance ne arrivano altre ma, finalmente, arriva anche il gol che apre la scatoletta. Gran conclusione da fuori di Cernoia che raccoglie lo scarico di Girelli e insacca. È il gol che sblocca la situazione e la Juventus gioca con più tranquillità il finale di partita. All'84' c'è anche il raddoppio di Bonansea che realizza il 2-0 sull'assist di Grosso.

