Dopo la vittoria della Juventus sul campo dello Zurigo, anche l'altra italiana impiegata in Champions trova i suoi primi tre punti nella competizione europea. La Roma di Spugna batte in casa lo Slavia Praga grazie al gol di Giacinti che devia in rete sulla conclusione provata dalla Haavi. La norvegese ci ha riprovato, ma niente raddoppio col VAR che annulla. Nel finale occhio però alla traversa della Wafula che fa tremare lo stadio di Latina. Finisce quindi 1-0: un buon modo di iniziare la fase a gironi visto che dall'altra parte il Wolfsburg è partito con un 4-0 sul St. Polten.

Tabellino

Roma-Slavia Praga 1-0 (0-0 primo tempo)

ROMA (3-5-2): Ceasar; Linari, Wenninger, Minami; Bartoli, Andressa, Giugliano, Greggi, Haavi; Haug (69' Glionna), Giacinti (84' Lazaro). All. Alessandro Spugna

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Lukasova; Vesela, Necidova, Bartovicova, Khyrova; Surnovska, Krejcirikova; Divisova (90+1 Keene), Szewieczkova (79' Tenkratova), Cerna (68' Ruzickova); Kozarova (68' Nekesa). All. Karel Pitak

Marcatori: 62' Giacinti (R)

Arbitro: Volha Tsiareshka (Bielorussia)

Ammoniti: 22' Kozarova, 29' Szewieczkova, 42' Cerna, 45' Surnovska, 65' Haug, 90' Lazaro

Espulsi: nessuno

Cronaca

Roma subito pericolosa con la Bartoli, ma la Lukasova risponde presente. I ritmi sono bassi e solo nel finale di tempo arriva un'altra occasione, con la Ceasar che salva la porta giallorossa sul tentativo di Kozarova a due passi dal bersaglio.

Nella ripresa si parte con un sinistro della Divisova, ma la Ceasar è ancora lucidissima. La Roma non trova più intesa in attacco, ma al 62' c'è il gol della Giacinti che devia in rete sul tocco sotto della Haavi, il tutto sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il gol fa bene alla Roma che sfiora il raddoppio con Giacinti e trova il 2-0 con Haavi, ma l'arbitro annulla tutto per fuorigioco. Nel finale si fanno rivedere le ospiti e Wafula colpisce in pieno la traversa, mentre la Giugliano manca il 2-0 con un destro dal limite.

