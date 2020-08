Il club Colchonero ha comunicato gli esiti dei tamponi dopo i due casi di positività al Covid: tutti negativi, sia nella squadra, sia nello staff. Non partiranno Angel Correa e Sime Vrsaljko che resteranno in isolamento a casa. Il gruppo agli ordini di Diego Pablo Simeone partirà quindi domani mattina, martedì, per Lisbona dove giovedì sera sfiderà il Lipsia nei quarti di Champions League.

L'atteso esito dei tamponi è arrivato ed è stato lo stesso Atletico Madrid a fare un comunicato ufficiale, dopo aver sospeso gli allenamenti e rinviato il viaggio a Lisbona. Dopo i due casi di positività al Covid, identificati in Angel Correa e Sime Vrsaljko, tutti i membri di squadra e staff sono stati sottoposti ai test che hanno dato, per fortuna, esito negativo (compresi i famigliari).

Stando così le cose, la squadra potrà tornare ad allenarsi nel pomeriggio agli ordini di Diego Simeone mentre domani mattina, martedì, ci sarà la partenza per Lisbona dove giovedì sera l'Atletico sfiderà il Lipsia nei quarti di Champions League. I due giocatori positivi resteranno invece a casa seguendo il protocollo medico e venendo monitorati dallo staff medico del club.

Allenamenti sospesi in attesa dei tamponi

C'è grande tensione in casa Atletico Madrid a causa delle due positivà al Coronavirus rese note dal club. I Colchoneros hanno sospeso gli allenamenti e rinviato la partenza per Lisbona dove giovedì sera è in programma la sfida dei quarti di Champions League contro il Lipsia: si attendono gli esiti dei tamponi effettuati ieri, domenica, per capire come riorganizzare l'iter di viaggio verso il Portogallo.

Questo è certamente un fastidioso imprevisto per la squadra di Diego Simeone nella marcia di avvicinamento alla gara più importante della stagione in questo momento. A Madrid si parla di tensione e i media spagnoli fremono in attesa di capire cosa succederà in base ai risultati dei test.

Cosa rischia l'Atletico Madrid: rinvio o ko a tavolino

Se i casi di positività al Covid restano due, la squadra di Diego Simeone potrà partire per Lisbona e scendere in campo giovedì 13 agosto contro il Lipsia. Viceversa, se i positivi fossero di più, l'Uefa potrebbe far entrare subito in vigore il nuovo regolamento, quello della stagione 2020-21 "applicabile alla fase di qualificazione e spareggi per Covid-19", ovvero "se almeno 13 giocatori registrati nell'elenco A (incluso almeno un portiere) sono disponibili, la partita deve proseguire nella data prevista. Se ci sono meno di 13 giocatori iscritti nell'elenco A o nessun portiere registrato disponibile, l'Uefa può autorizzare una riprogrammazione della partita". L'Atletico potrebbe anche modificare la lista, basta che la Uefa venga avvisata con anticipo e immediatamente dopo l'esito dei tamponi.

L'ultima opzione, quella più drastica, è quella della sconfitta a tavolino per 3-0. Il nuovo regolamento infatti dice anche che "nel caso la gara non si possa giocare, il club in questione sarà ritenuto responsabile e perderà 3-0 a tavolino".

