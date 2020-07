Arthur pensa già alla Juve e dice no al Barcellona: il giocatore resta in Brasile, niente Champions

Secondo i catalani di 'Sport' il calciatore brasiliano avrebbe deciso di non presentarsi al nuovo raduno del Barcellona in vista della Champions: resterà in Brasile. Una decisione unilaterale che potrebbe portarlo a sanzioni. Dal momento in cui però Juventus e Barcellona avevano ufficializzato gli scambi con Pjanic, Arthur aveva giocato solo 5 minuti complessivi.

Arthur si sente già a tutti gli effetti un giocatore della Juventus ed un ex giocatore del Barcellona. Nonostante ci sia ancora tutta la Champions League da giocare, il calciatore brasiliano ha deciso unilateralmente di dire addio ai compagni di squadra e non ripresentarsi per il resto della stagione.

Secondo il quotidiano catalano Sport, infatti, Arthur ha comunicato le sue intenzioni al Barcellona da qualche giorno e oggi non si è presentato per i consueti test legati al Coronavirus.

Dopo la Liga vista sfuggire dal Barcellona, il calciatore brasiliano aveva approfittato dei giorni di riposo che Quique Setién aveva concesso alla squadra prima per una vacanza a Ibiza e poi, in seguito, per tornare in Brasile. E proprio dal Brasile Arthur ha comunicato le sue intenzioni al Barca telefonicamente, rifiutando di fatto di tornare alla base per l’impegno Champions col Napoli del prossimo 8 agosto.

Il club gli ha comunicato che questa condotta può comportare delle sanzioni, ma il giocatore sembra disposto a prenderne le conseguenze e non pensa, per ora, ad unirsi alla squadra.

Giusto sottolineare anche come Arthur però, una volta confermato l’affare tra il Barcellona e la Juventus, non aveva di fatto più visto il campo. Un totale di 5’ minuti passati sul terreno di gioco (nella sfida al Celta Vigo) dall’ufficialità dello scambio con Pjanic.

