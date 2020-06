Ceferin ad Aulas sulla chiusura dei campionati: "Il 2 agosto non è una data modificabile"

Il presidente della UEFA ritorna sui suoi passi e da quella che era una data rinegoziabile si passa a una sentenza definitiva.

La battaglia mediatica a distanza tra Jean-Michel Aulas e Aleksander Ceferin continua. Il presidente del Lione infatti insiste sulla sua posizione di preoccupazione per la preparazione della sua squadra e per la chiusura anticipata della Ligue 1, che vorrebbe invece far ricominciare anche se molto in ritardo e che, se non ripartisse, porterà irrimediabilmente dei problemi al club quando dovrà affrontare la Juventus in Champions League, oltre

Così il presidente della UEFA gli invia una lettera in cui spiega la posizione federale a proposito della decisione di imporre la chiusura dei campionati entro il la data del 2 agosto:

In questa fase non possiamo modificarla e speriamo che venga confermata ufficialmente nella riunione del Comitato esecutivo del 17 giugno. Infatti, al fine di garantire la parità di trattamento tra le 55 federazioni affiliate, non possiamo tenere conto della situazione specifica di ciascun paese e delle decisioni degli organi competenti interessati

Tempo fa, però, Ceferin aveva dichiarato che la data del 2 agosto era solo indicativa e che se ne sarebbe potuto riparlare; a quanto pare, invece, era già definitiva e se la Ligue 1 riprendesse sforando i tempi, il Lione sarebbe comunque fuori dalla Cjhampions League la prossima stagione.

