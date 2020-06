Champions League, Final Eight al Da Luz di Lisbona? La UEFA ci pensa, si decide il 17 giugno

I club hanno fatto appello alla ECA, considerando che ancora oggi non si conoscono le normative per viaggiare e per spostarsi da uno Stato all'altro, con le restrizioni che possono variare da Paese a Paese. Ecco che si sta studiano la formula della Final8 da disputarsi tutta a Lisbona, negli stadi Da Luz e José Alvalade.

Si resta nell'incertezza. Si fa fatica a spostarsi di Regione in Regione (in Italia ancora non è possibile, se non in alcuni casi), chissà quali saranno le restrizioni per lo spostamento aereo da Paese a Paese nel mese di agosto. Serve - in ogni caso - organizzarsi, con aerei, individuare centri di allenamento, e mettere in moto tutta la macchina operativa di una squadra. Non si può aspettare il mese di agosto e i top club europei hanno fatto appello all'ECA per avere delle certezze in vista della parte finale della stagione.

Final 8 per avere la vincente della Champions League?

Con la rinuncia di Istanbul e della Turchia, il New York Times aveva anticipato che Lisbona e Monaco di Baviera erano intenzionate ad ospitare la finale di Champions League, ma el Mundo Deportivo fa di più. Secondo il giornale catalano, la UEFA ha messo sul tavolo una proposta di far giocare una Final 8 (le migliori 8 squadre), in un'unica sede, per decidere il vincitore della Champions 2019-20. Stile tornei di basket: la Final 4 di Eurolega (la Champions del basket) o la Final 8 di Coppa Italia per fare degli esempi.

Si decide il 17 giugno

Questa proposta verrà votatoa dal comitato esecutore della UEFA il prossimo 17 giugno, in modo da dare una risposta ai club e organizzarsi sul da farsi in vista dell'estate e della prossima stagione. Sarà da decidere, infatti, anche la data della finale. Una prima proposta è quella del 29 agosto, ma le squadre vorrebbero anticipare per avere tempo per preparare la stagione 2020-2021 senza intoppi.

Verrebbero giocati solo i ritorni degli ottavi di finale che sono rimasti, poi dritti verso la Final 8 che deciderà la vincente in pochi giorni...

-Manchester City-Real Madrid (2-1)

-Bayern Monaco-Chelsea (3-0)

-Juventus-Lione (0-1)

-Barcellona-Napoli (1-1)

Dove si giocherà?

Per la sede, al 99% - indica il quotidiano catalano - si giocherà al da Luz di Lisbona, dove si giocò la finale di Champions nel 2014, teatro della Décima del Real Madrid di Carlo Ancelotti contro l'Atlético Madrid. Come backup, un paio di partite potrebbero essere giocate anche al José Alvalade (casa dello Sporting) sempre di Lisbona. Come 'riserve' restano comunque l'Allianz Arena di Monaco di Baviera e il Wanda Metropolitano di Madrid.

Lo stadio da Luz di Lisbona dove si è giocata la finale di Champions League del 2014 tra Real Madrid e Altético Madrid Credit Foto Imago

E l'Europa League?

Stesso discorso per l'Europa League. Anche se in questo caso si dovrà ancora trovare una sede idonea per far giocare la Final 8 con le migliore otto squadre rimaste. Verrebbero, intanto, giocati solo i ritorni degli ottavi di finale (in campo neutro), anche c'è da capire come faranno Inter e Roma che, invece, non hanno mai giocato l'andata rispettivamente contro Getafe e Siviglia.

