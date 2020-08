Facciamo i conti: Juventus e Napoli, i quarti valgono almeno 10 milioni

Il passaggio del turno per bianconeri e azzurri porta in dote una somma vitale. L'Inter punta i 50 miliioni di euro

Tutto in una notte per Juventus e Napoli. I bianconeri e gli azzurri, contro Lione e Barcellona, partono da situazioni di svantaggio e cercano due grandi prestazioni per accedere ai quarti di finale. La Champions è sinonimo di denaro e quindi per entrambe l'accesso al turno successivo, oltre al fattore puramente sportivo, rappresenta un obiettivo di vitale importanza anche dal punto di vista economico. E in un periodo come questo, molto incerto e in cui le entrate economiche si sono ridotte per qualsiasi club, ogni possibile guadagno assume ancora più peso.

I quarti valgono 10,5 milioni di euro

L'UEFA mette a disposizione per il passaggio il turno: ben 10,5 milioni di euro, irrinunciabili in questo momento soprattutto per la Juventus, un club che ha investito tanto, che mantiene a libro paga Cristiano Ronaldo e che deve rinunciare agli incassi dello Stadium, sempre preziosi nelle serate europee. Il bottino accumulato fin qui dai bianconeri nella Champions League 2019/20 ha già superato, tra botteghino e ricavi UEFA, i 90 milioni di euro. I bianconeri si sono già garantiti 55,15 milioni di euro partecipando alla competizione da campioni d'Italia, 14,4 milioni di euro come bonus per i risultati, 9,5 milioni di euro per aver raggiunto gli ottavi e più di 10 milioni di euro da abbonamenti e biglietti venduti in era pre Covid. Il tutto senza considerare la seconda parte del market pool, derivante dal numero di partite nell’intera stagione europea e rapportato al numero di gare disputate dalle altre squadre italiane, tra cui appunto Napoli e Atalanta. Se la Juventus arrivasse in fondo, questa cifra potrebbe superare i nove milioni di euro.

Champions League Europa League Quarti 10,5 milioni 1,5 milioni Semifinali 12 milioni 2,4 milioni Finale 15 milioni 4 milioni

Inter: la finale può valere quasi 15 milioni

Una competizione che garantisce minori ricavi rispetto alla Champions, ma che resta importante anche in termini di fascia per il sorteggio nella prossima edizione è sicuramente l'Europa League per l'Inter. A livello economico, il club nerazzurro dalla sola partecipazione alla fase a gironi di Champions ha giá incassato 41,2 milioni di euro, senza considerare la seconda parte del market pool (che può valere da un minimo di 3,4 a un massimo di 5,4 milioni).

Poi 500 mila euro per i sedicesimi, 1,1 milioni per l'approdo agli ottavi di finale, 1,5 milioni per i quarti. I premi iniziano davvero a diventare consistenti dalle semifinali: 2,4 milioni di euro per chi arriva tra le prime quattro, 4,5 milioni di euro per le finaliste, 4 milioni a chi solleverá il trofeo. Inoltre, chi conquisterà la coppa parteciperà alla Supercoppa europea, con ricavi per altri 3,5 milioni di euro.

