La UEFA ha ufficializzato quest'oggi il termine ultimo per il calciomercato estivo fissandolo al 5 ottobre 2020 per tutte le federazioni affiliate e modificato la valutazione dell'esercizio 2020 alla stagione successiva. Ecco tutte le novità...

Deadline del calciomercato estivo, fissata al 5 ottobre per tutte le federazioni affiliate e rinvio di 12 mesi della valutazione dell'esercizio 2020. Sono queste alcune delle misure temporanee di emergenza prese dal Comitato Esecutivo Uefa che quest’oggi ha annunciato anche come cambia il regolamento delle licenze per il fairplay finanziario.

In un lungo comunicato pubblicato sul sito dell’Uefa l’organizzazione spiega i punti chiave delle misure temporanee dividendole in punti chiave.

Cosa cambia per i debiti scaduti - valido per la stagione 2020/21

tutte le società che partecipano alle competizioni UEFA devono dimostrare entro il 31 luglio (invece del 30 giugno) e il 30 settembre di non avere debiti scaduti per trasferimenti, dipendenti ed enti socio-fiscali legati a pagamenti da liquidare rispettivamente al 30 giugno e al 30 settembre;

tutti i club che partecipano alle competizioni UEFA devono comunicare le informazioni relative ai movimenti per i trasferimenti al 30 giugno e al 30 settembre, in modo da consentire la verifica incrociata tra le informazioni e i debiti di altri club.

Pareggio di bilancio, cosa cambia nella stagione 2020/21 e 2021/22

la valutazione dell'esercizio 2020 è rinviata di una stagione e sarà valutata insieme all'esercizio finanziario 2021;

il periodo di monitoraggio 2020/2021 è ridotto e copre solo due periodi di rendicontazione (esercizi finanziari che terminano nel 2018 e nel 2019);

il periodo di monitoraggio 2021/2022 è esteso e copre quattro periodi di rendicontazione (esercizi finanziari che terminano nel 2018-2019-2020 e 2021).

gli esercizi finanziari 2020 e 2021 sono valutati come un unico periodo;

l'impatto negativo della pandemia viene neutralizzato facendo la media del deficit combinato del 2020 e del 2021, nonché consentendo ulteriori aggiustamenti specifici legati al COVID-19.

Queste nuove misure emergenziali mirano a garantire flessibilità e e assicurare allo stesso tempo che i club continuino ad adempiere puntualmente ai loro obblighi riguardanti trasferimenti e stipendi, dare ai club più tempo per quantificare e contabilizzare le perdite di fatturato non previste, neutralizzare l'impatto negativo della pandemia, affrontare il problema attuale della carenza di entrate e mantenere intatto lo spirito e l'intento del fair play finanziario.

Finestra di mercato estiva uguale per tutti

Il termine ultimo per la registrazione dei giocatori alla fase a gironi delle competizioni per club UEFA 2020/21 è stato fissato al 6 ottobre 2020. Di conseguenza, il Comitato Esecutivo UEFA ha invitato tutte le federazioni affiliate ad adottare una data finale compatibile per la prossima finestra di trasferimento estiva, con questa data fissata al 5 ottobre 2020.

