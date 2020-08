Basta la rete dell'ex nella ripresa su assist di Kimmich: la squadra di Flick vince ancora. Male Mbappé e Neymar. Sesta coppa per i bavaresi nella loro storia: 11 vittorie su 11 in questa Champions. Triplete dei tedeschi

Piú squadra, piú forte, piú completa, piú vincente. Il Bayern Monaco conquista la sua sesta Champions League/Coppa dei Campioni ai danni di un PSG tradito dalle sue stelle. Male Neymar, Mbappé e anche Di Maria, nemmeno entrato Mauro Icardi. I bavaresi di Flick completano un percorso da record, con 11 vittorie in 11 partite disputate in questa edizione e sfruttano la rete di Coman per certificare un nuovo attesso successo. Molto bene Thiago Alcantara, decisivo Kimmich, sicuro Neuer, leader Lewandowski, nonostante l'assenza nel tabellino marcatori. I francesi avranno modo di riprovarci, i tedeschi hanno dimostrato di avere la profonditá della rosa giusta e le qualitá ideali per affermarsi anche in Europa. In un anno particolare e strano come questo, la vittoria del Bayern sembra normale: ha trionfato davvero la formazione che ha meritato di piú. Una coppa, che unita a Bundesliga e coppa di Germania, consegna al Bayern il secondo "Triplete" della sua storia.

Coman Bayern Credit Foto Getty Images

Champions League Le pagelle di PSG-Bayern Monaco 0-1: Coman decisivo, Mbappé e Neymar flop DA 10 MINUTI

Il tabellino di PSG-Bayern Monaco 0-1

PSG (4-3-3): Navas; Kehrer, Kimpembe, Thiago Silva, Bernat (Dall'80' Bernat); Herrera (Dal 72' Draxler), Marquinhos, Paredes (Dal 64' Verratti); Di Maria (Dall'80' Choupo-Moting), Mbappé, Neymar. All. Thomas Tuchel

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng (Dal 25' Sule), Alaba, Davies; Thiago Alcantara (Dall'86' Tolisso), Goretzka; Gnabry (Dal 69' Perisic), Müller, Coman (Dal 69' Coutinho); Lewandowski. All. Hans-Dieter Flick

Arbitro: Orsato (ITA)

Gol: 59' Coman (B)

Ammoniti: Davies, Gnabry, Paredes, Sule, Thiago Silva, Neymar, Kurzawa, Muller

Kingsley Coman - PSG-Bayern Monaco Champions League 2019-20 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

18' - MIRACOLO DI NEUER! Miracolo! Palla in profonditá per il brasiliano, che spara rasoterra col mancino. Bravissimo il portiere tedesco. Anche sul cross successivo!

21' - PALO DI LEWANDOWSKI! Cross da sinistra per il polacco, che controlla, si gira in un fazzoletto e calcia. Palo pieno.

24' - DI MARIA! IL PSG vicino al vantaggio! Uno-due sullo stretto fenomenale con Herrera, ma poi il destro dell'argentino finisce alto.

31' - NAVAS! Bravissimo a respingere il colpo di testa ravvicinato in contro-tempo di Lewandowski. Che riflesso!

45' - MBAPPE! Cosa sbaglia! Errore clamoroso in uscita della difesa del Bayern, palla in area a Mbappé, scambio con Herrera, e destro da cinque metri basso e centrale. PARA NEUER, ma che chance.

59' - COMAN! GOL! 1-0 Bayern! Piede morbido di Kimmich e cross perfetto sul secondo palo per lo stacco di Coman.

70' - NEUER! Ancora lui! MARQUINHOS trova la palla buona su assist di Di Maria. Para Neuer.

90+2 - OCCASIONISSIMA PSG. Palla in area, la prende NEYMAR, prova col destro, palla fuori di poco, con Neuer e Alaba a sperare.

Il migliore

Kingsley COMAN – E’ la mossa vincente di Flick, che ne sfrutta la capacità in uno contro uno per quello che evidente considera il punto debole del PSG: Kehrer. Funziona. Perché a fine primo tempo Kehrer rischia il rigore, perché è lì che sbuca per il cross vincente di Kimmich; perché è lì, insomma, che il Bayern vince la finale.

Il peggiore

Kylian MBAPPE – La sua prima finale di Champions è una serata da dimenticare. Spesso raddoppiato, non trova gli spazi giusti e non incide. Ma soprattutto si mangia la miglior occasione costruita dalla sua squadra. Dettagli che in una partita così si trasformano in evidenti macchie.

La statistica chiave

Tutte le ultime sette squadre (incluso il PSG) alla loro prima apparizione in Finale di Champions League sono uscite sconfitte, con il Borussia Dortmund l'ultima ad aver trionfato, nel 1997, contro la Juventus.

Il momento social

Play Icon WATCH PSG, Verratti: “Questa finale la partita più importante della mia vita, farò di tutto per esserci” 00:01:23

Champions League PSG-Bayern Monaco in Diretta TV e Live Streaming TRA 22 MINUTI