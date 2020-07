Sorteggio Final Eight: per la Juve pericolo City o Real. L'Atalanta pesca il PSG

L'esito dell'urna di Nyon per la fase finale prevista a Lisbona dal 12 al 23 agosto: Sarri, se passerà l'ottavo contro il Lione (andata 1-0 per i francesi), sfiderà la vincente tra i Citizens e i Blancos (andata 2-1 per Guardiola). Il Napoli di Gattuso, impegnato contro il Barcellona (andata al Camp Nou 1-1) pesca il Bayern. La Dea trova il PSG nel suo primo storico quarto di finale di Champions

Il sorteggio di Champions è un passo in avanti verso il ritorno alla normalità dopo i terribili mesi contraddistinti dall'emergenza Coronavirus. La competizione cambia per venire incontro ai calendari dei campionati nazionali e prevede un mini-torneo con quarti di finale e semifinali che si disputeranno in gara unica. La finale (prevista il 23 agosto) come tutte le altre partite si disputeranno a Lisbona.

L'urna di Nyon non è benevola nei confronti della Juventus: la squadra di Sarri ancora impegnata nell'ottavo di finale contro il Lione (l'andata era finita 1-0 per i francesi) se passerà incrocerà la vincente di Real Madrid-Manchester City. Nell'eventuale semifinale, anche se ora è davvero presto per qualsiasi ragionamento di questo tipo, sfiderà la vincente di Napoli-Barcellona e Chelsea-Bayern Monaco, con un possibile inedito penultimo atto tra Juventus e Napoli.

Discorso diverso, invece, per l'Atalanta, entrata nelle migliori 8 d'Europa per la prima volta nella sua Storia dopo aver battuto il Valencia agli ottavi prima dello stop causa Covid-19. La Dea pesca il PSG di Icardi ai quarti, mentre nell'eventuale semifinale troverebbe sulla sua strada o Lipsia o Atletico Madrid.

