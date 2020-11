Ultima chiamata per l'Inter, che martedì affronta il Borussia Monchengladbach con un solo obiettivo, la vittoria, per continuare l'avventura in Champions League. Antonio Conte e Andrea Ranocchia hanno presentato il match in conferenza stampa.

Real? Giudizi troppo negativi

"Sono stati espressi tanti giudizi negativi sulla gara contro il Real, ho sentito parlare di dominio dei nostri avversari, ma è stato dimenticato che avevamo subito un rigore in avvio e perso un uomo dopo mezz'ora. Sfido chiunque a risollevarsi in fretta in gare così. Di sicuro quelle situazioni le abbiamo create noi e su questo dobbiamo lavorare per evitare che tutto diventi più difficile. Domani affrontiamo una buonissima squadra che sta facendo bene in Champions, servirà il nostro massimo e uscire dal campo senza rimpianti"

E' un bel test

"Abbiamo iniziato questo percorso da arbitri del nostro destino e oggi, se non lo siamo più, vuol dire che siamo mancati in alcune situazioni. L'unico modo per cercare di restare in vita è quello di vincere, anche se non sarà facile. Loro hanno dimostrato la loro forza, per noi è un'occasione per dare seguito al nostro percorso in Europa dove ci si trova spesso a giocare gare da dentro fuori. E' un ulteriore test"

Hakimi

"Andate a rivedervi cosa ho detto a inizio stagione su Achraf, deve lavorare tanto in fase difensiva, ha delle grandissime potenzialità, ma in Italia ci sono pressioni e aspettative molto più alte rispetto a Inghilterra e Germania, specie se giochi nell'Inter"

Ranocchia: "Dobbiamo crescere"

"Confronto dopo il Real Madrid? Non so di che confronto si parla, noi analizziamo sempre le gare dove si vedono le cose positive e negative come con tutte le gare, non vedo punti di svolta. Abbiamo fatto due ottime partite la prima condizionata dagli episodi contro il Sassuolo abbiamo fatto una splendida prestazione. Gara d’andata? Domani dovremo affrontarla con lo stesso spirito della gara di sabato, affrontiamo una squadra forte, che sta bene, molto fisica. Dobbiamo esser convinti di quello che sta facendo, non ci sono altri risultati se non la vittoria domani. Io credo che quello che abbiamo dimostrato lo scorso anno e quello che stiamo dimostrando quest’anno con tutte le difficoltà del caso, non dimentichiamo che la nostra stagione è stata continua. Il nostro è un percorso di crescita tra mille difficoltà e siamo ancora in corsa per la qualificazione, possiamo pensare di passare il turno, questo deve essre il nostro obiettivo. Siamo comunque lassù in campionato, qui quando le cose vanno bene si vedono gli aspetti positivi e quando vanno male sembra tutto da buttare. Ogni momento va letto nella maniera corretta”

