Un'Atalanta veloce in Champions e più lenta in campionato ospita il Midtjylland fanalino di coda nella quinta giornata del girone D di Champions League. Si gioca al Gewiss Stadium di Bergamo, alle 21:00, di martedì 1 dicembre, e la partita sarà trasmessa sia in chiaro su Canale 5 che su SkySport. I nerazzurri di Gasperini hanno perso in casa contro il Verona, ma in Champions il rendimento è diverso. In Europa la squadra di Bergamo è seconda, con 7 punti e due vittorie. L'ultima serata di Liverpool ha ridato grande linfa, e ora la vetta è a -2. La sfida d'andata contro il Midtjylland, giocata il 21 ottobre, era finita con un netto 4-0 nerazzurro: Zapata, Muriel, Gomez e Miranchuk.