Il Real Madrid ha ritrovato la vittoria contro il Getafe e si è riportato a sole 5 lunghezze dall'Atletico Madrid capolista ma continua a perdere uomini importanti in vista dell’impegno più imminente e delicato della stagione: il doppio match valido per gli ottavi di finale della Champions League contro l’Atalanta. Già privi di Sergio Ramos, Hazard, Valverde e Rodrygo, i Blancos dovranno fare a meno anche di un altro veterano: il 32enne terzino sinistro brasiliano Marcelo che ha accusato un problema muscolare al soleo sinistro. Il club madridista nel comunicato ufficiale, si è limitato a sottolineare come le condizioni del giocatore saranno monitorate giorno per giorno, ma Marcelo dovrebbe fermarsi ai box per almeno due settimane. Se la prognosi sarà confermato è certo il forfait per il match d’andata in programma fra 14 giorni al Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Atalanta.