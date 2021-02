Atalanta-Real Madrid: gara d'andata degli ottavi di Champions League. Dopo aver superato un ciclo europeo tra i più vincenti di sempre, il Real Madrid di Zinedine Zidane vola verso Bergamo per il primo turno ed eliminazione diretta contro l'Atalanta. I bergamaschi di Gian Piero Gasperini sono in grande forma dopo aver distrutto il Napoli con il punteggio di 4-2. Sono in corsa nel campionato italiano, hanno raggiunto la finale di Coppa Italia e si giocano gli ottavi di Champions. La partita sarà mercoledì 24 febbraio alle 21:00 in diretta su Sky Sport. Il Real Madrid è decimato. Andiamo a vedere le probabili formazioni e le statistiche sulla partita.

Champions League Atalanta-Real Madrid in Diretta tv e live streaming 2 ORE FA

Atalanta-Real Madrid: le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, D. Zapata. All. Gasperini

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Vazquez, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius Junior. All. Zidane

Zidane: "Esonero? Sono calmo, vediamo che succede"

Statistiche

Questo è il primo incontro ufficiale tra Atalanta e Real Madrid. L'unico precedente dell'Atalanta contro una rivale spagnola in competizioni europee è stato negli ottavi della scorsa stagione contro il Valencia.

Il Real Madrid ha vinto ognuna delle ultime cinque trasferte di Champions League contro rivali italiane (12 gol a favore, uno contro); aveva vinto solo tre dei suoi precedenti 16 viaggi in Italia. Hanno anche segnato in ognuna delle ultime 19 partite contro squadre italiane e l'ultima contro cui non hanno segnato è stata la Juventus nel novembre 2008 (0-2).

Il Real Madrid ha raggiunto la fase a eliminazione diretta della Champions League per il 24° anno consecutivo, la serie più lunga nella storia della competizione. L'ultima volta che non è riuscito a raggiungere la fase finale del torneo è stata nel 1996/97 - è stata anche l'ultima stagione in cui il Real Madrid non ha partecipato alle competizioni europee.

L'Atalanta (quarti di finale dello scorso anno) è la prima squadra dal Siviglia (2007/08 e 2009/10) a raggiungere la fase a eliminazione diretta di Champions League in ciascuna delle prime due presenze nel torneo.

L'Atalanta è l'unica squadra negli ottavi di finale che non ha ancora vinto una partita casalinga di Champions League in questa stagione (2p 1s).

Nessuna delle 15 partite di Champions League dell'Atalanta è finita a reti inviolate. Dalla scorsa stagione, sono stati segnati 53 gol (27 a favore, 26 contro), una media di 3,5 a partita.

Il 70% dei gol dell'Atalanta nella fase a gironi di Champions League di questa stagione sono stati segnati nel secondo tempo (7 su 10), la percentuale più alta tra le 16 squadre rimaste nella competizione.

Gasperini: "Atteggiamento degli arbitri difficile da capire"

Champions League Atalanta-Real Madrid in Diretta tv e live streaming 2 ORE FA