. Dopo la sconfitta all'Olimpico per 4-1, la squadra di Simone Inzaghi non ha più nulla da perdere. I laziali si presenteranno in Baviera per provare un'impresa impossibile: ribaltare un passivo pesantissimo. Nell'ultimo turno di campionato è arrivata la vittoria in extremis contro il Crotone , mentre la truppa di Flick ha sistemato il Werder con un secco 3-1 : se non dovesse farcela, dentro Marusic con Lulic a sinistra. Andiamo a vedere le probabili formazioni e le statistiche sulla partita.