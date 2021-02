Saranno Sky e Amazon a trasmettere la Champions League nelle prossime tre edizioni (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024). Sky ha ufficializzato questa mattina l’acquisto, per ogni stagione, dei diritti di 121 delle 137 partite della Champions League (le altre 16 sfide in programma il mercoledì saranno trasmesse da Amazon sul servizio di streaming Amazon Prime) e di tutte le 282 partite dell’Europa League e della nuova competizione Europa Conference League. In totale l’emittente trasmetterà 403 gare, comprese ovviamente le tre finali. Le partite saranno visibili su Sky e anche in streaming su NOW TV.