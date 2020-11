BAYERN MONACO-SALISBURGO 3-1

Vittoria e qualificazione agli ottavi ottenuta con due giornate di anticipo: il Bayern Monaco non stecca contro l'imprevedibile Salisburgo e strappa il pass per la fase successiva della Champions League. Apre le danze - neanche a dirlo - il solito Robert Lewandowski a pochi minuti dall'intervallo, a pochi minuti dall'avvio della ripresa, poi, ci pensa Coman a ribadire il dominio dei ragazzi di Flick. L'espulsione di Roca tra le fila dei bavaresi sembra poter riaprire la gara, ma a mettere nuovamente le cose in chiaro ci pensa poco dopo Sané, che di testa insacca il tris dei padroni di casa. Solo per le statistiche il gol di Berisha, Bayern che mette in archivio la quindicesima vittoria consecutiva in Champions League.

ATLETICO MADRID-LOKOMOTIV MOSCA 0-0

La Lokomotiv si chiude, l'Atletico recrimina: non si sblocca dallo 0-0 la sfida del Wanda Metropolitano tra Atletico e Lokomotiv, lo scontro diretto per il secondo posto del gruppo A di Champions League. A negare i tre punti ai ragazzi di Simeone, in realtà, ci pensa solamente il VAR, che al 68esimo annulla il gol del vantaggio di Koke per posizione di partenza irregolare dello spagnolo. I soliti Joao Felix e Carrasco, questa volta, non riescono ad illuminare, i Colchoneros devono accontentarsi di un punto che lascia ancora i aperti i giochi in ottica qualificazione.

MARSIGLIA-PORTO 0-2

Il Marsiglia non riesce a svegliarsi dall'incubo, il Porto si porta già con un piede e mezzo agli ottavi di finale. Al Velodrome i francesi di Villas Boas incassano la quarta sconfitta consecutiva in altrettante partite giocate in questa edizione, la 13esima consecutiva nella competizione stabilendo il nuovo record negativo nella storia della Champions League. La apre Sanusi prima dell'intervallo, Sergio Oliveira dal dischetto blinda, poi, i tre punti dopo l'espulsione di Grujic in casa porto e di Balerdi tra le fila dei padroni di casa. 9 punti per i portoghesi, già sicuri di un posto almeno in Europa League: il passaggio del turno dista solamente un punto.

Tutti i risultati di oggi

Borussia Monchengadbach-Shakhtar Donetsk 4-0 (17' Stindl, 34' Elvedi, 45' Embolo, 77' Wendt)

Olympiakos-Manchester City 0-1 (36' Foden)

Ajax-Midtjylland 3-1 (47' Gravenberch, 49' Mazraoui, 66' Neres) (80' Mabil (Rig.))

Atletico Madrid-Lokomotiv Mosca 0-0

Bayern Monaco-Salisburgo 3-1 (42' Lewandowski, 52' Coman, 68' Sané) (73' Berisha)

INTER-Real Madrid 0-2 (7' Hazard (Rig.), 59' Rodrygo)

Liverpool-ATALANTA 0-2 (60' Ilicic, 64' Gosens)

Marsiglia-Porto 0-2 (39' Sanusi, 72' Sergio Oliveira (Rig.))

