Pioggia di gol ed emozioni alla Red Bull Arena: il Lipsia di Nagelsmann stende il Manchester United e strappa il pass per gli ottavi di finale di Champions League - a prescindere dal risultato di PSG-Basaksehir vista la classifica avulsa sfavorevole agli inglesi - condannando, così, i ragazzi di Solskjaer ad accontentarsi dell'Europa League. Padroni di casa che partono fortissimo, sbloccando la sfida dopo appena due minuti grazie al solito Angelino, al terzo gol in sei partite di Champions League. Passano appena dieci minuti e i tedeschi raddoppiano con Haidara, con Angelino che questa volta si traveste da assistman. United totalmente nel pallone, e Lipsia che ne approfitta ancora nel secondo tempo, quando il neo entrato Kluivert sfrutta l'ennesima distrazione difensiva dei Red Devils per infilare il colpo del definitivo KO. Ed infatti, agli inglesi non basta la reazione degli ultimi dieci minuti di gara: Bruno Fernandes la riapre dal dischetto, Pogba da l'illusione di poter riacciuffare un pareggio che sarebbe valso la qualificazione. Ma il Lipisa non trema, e al triplice fischio può festeggiare una vittoria che vale più dei semplici tre punti: lo United scivola clamorosamente in Europa League. E pensare che l'ultima volta che i Red Devils hanno vinto la Champions League, il Lipsia non esisteva nemmeno...