La Lazio ce l'ha fatta. Nonostante una sofferenza incredibile nel finale, la squadra di Simone Inzaghi ha raggiunto il pass per gli ottavi di finale di Champions. E dire che i biancocelesti non superavano la fase a gironi dalla stagione 1999-2000, una vita fa. Finisce 2-2 con tanta sofferenza però, visto che la Lazio era in vantaggio per 2-1 e aveva un uomo in più. Per Inzaghi è comunque festa.

"Tra le migliori 16 d'Europa"

Penso che domani i ragazzi si renderanno conto di quello che abbiamo fatto, erano 20 anni che la Lazio non arrivava agli ottavi di Champions. Siamo tra le migliori 16 d'Europa, con merito, senza aver mai perso. Domani saremo ancora più lucidi per capire il cammino che abbiamo fatto. È una qualificazione meritata, che ci siamo guadagnati sul campo, partita dopo partita, con mille difficoltà. Stasera abbiamo fatto una grandissima gara, anche se non siamo riusciti a fare il terzo gol. Ho dovuto fare dei cambi forzati perché a fine primo tempo avevo gente sul lettino che non stava benissimo a cui ho chiesto un sacrificio per altri 25 minuti. L'unico dispiacere è non poter festeggiare con i nostri tifosi perché penso a cosa sarebbe potuto essere stasera l'Olimpico. So che abbiamo dato loro una grande gioia

C'è un collegamento tra questa Lazio e quella del 2000?

Sicuramente, entrambe grandissime squadre, con carattere. Entrambe hanno vinto trofei e avevano grandissimi giocatori. Per me e penso anche per i miei ragazzi, essere tra le migliori 16 d'Europa è come avere vinto un altro trofeo, dopo un lavoro cominciato 4 anni e mezzo fa. È motivo di grande orgoglio

Quanta sofferenza però

Penso che in Champions possa succedere, anche in 11 contro 10. Il Bruges giocava dando palla al portiere, facendo mischie di 8-9 giocatori al limite dell'area e lo abbiamo sofferto. Sarà giusto fare un'analisi degli ultimi 20 minuti, ma io fino ad allora ho visto una grandissima squadra. È normale giocando con questi ritmi, e sapendo quante energie ci porta via il campionato. Dovevamo sicuramente soffrire meno, ma non toglie nulla all'impresa di questi ragazzi. Dove possiamo arrivare? Dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo nel campionato, perché abbiamo una discreta posizione nonostante le problematiche. Immobile? Mi auguro che possa battere il mio record in Champions già quest'anno

