. I Blancos proteggono il 3-1 ottenuto a Valdebebas all'andata contro il Liverpool ed escono da Anfield con un prezioso 0-0: ci sarà il Chelsea sulla strada degli uomini di Zidane verso la finale. Il Madrid si dimostra squadra solida, concreta e intelligente dal punto di vista tattico, ma il Liverpool ci mette del suo: gli uomini di Klopp creano diverse occasioni, ma non riescono a capitalizzare e a trovare il gol per riaprire i giochi. Per salvare la stagione, i Reds devono obbligatoriamente arrivare tra le prime quattro in Premier League., con la capolista Atletico davanti solamente un punto in Liga e la finale di Champions che non è solo un miraggio. Con lo zampino di un Zizou pragmatico, la stagione del Real può diventare l'ennesimo capolavoro.