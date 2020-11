Il Manchester United domina per un tempo, controlla, fa tornare in partita il Basaksehir, per qualche minuto trema e alla fine la chiude. I Red Devils vendicano lo smacco dell’andata (sconfitta per 2-1 in Turchia) e vincono 4-1 a Old Trafford. Risultato che porta gli uomini di Solskjaer in vetta da soli al delicatissimo gruppo H dopo la vittoria del PSG sul Lipsia. Pratica Basaksehir archiviata dopo 45’, con il 3-0 maturato grazie alla doppietta di Bruno Fernandes (bellissimo il primo gol, facile il secondo su papera di Gunok) e al rigore trasformato da Rashford. Nella ripresa sembra che si giochi solo per obbligo di firma, ma il gol su punizione di Turuc rimette in partita gli ospiti: Visca colpisce una traversa e lo United va in affanno, prima della rete risolutiva di James. Primo posto in solitaria, ma ora ci saranno PSG e Lipsia: per lo United è tutt'altro che finita.