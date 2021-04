Vicenda piuttosto curiosa quella riguardante la semifinale di ritorno di Champions League tra Real Madrid e Chelsea. Secondo quello che riporta El Mundo, il Real Madrid rischia di non avere Marcelo per la partita di Stamford Bridge calendarizzata il 5 di maggio. Il brasiliano, ad oggi, non può recarsi a Londra il 4 maggio, giorno della partenza della squadra, poiché è convocato per far parte di un seggio elettorale per le elezioni dell’Assemblea di Madrid dello stesso giorno. Il Real spera di risolvere la questione al più presto, e ha già presentato ricorso, ma l'autorizzazione per il giocatore non è ancora arrivata.

