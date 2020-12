Brutte notizie in casa Real Madrid. Durante la sfida contro il Granada, valida per la 16a giornata della Liga, si è infortunato l'attaccante brasiliano Rodrygo. Il classe 2001 ha rimediato un infortunio muscolare al tendine del bicipite femorale destro e potrà stare fermo fino a tre mesi, saltando così 22 partite tra campionato, Coppa del Re, Supercoppa di Spagna e la doppia sfida all'Atalanta in Champions League.