“Quella di domani non potrà essere una partita come le altre. Conosciamo la situazione. Vogliamo vincere e passare il turno come primi. Questa è l’unica cosa che abbiamo in mente”. Da casa Real Madrid ha parlato Zinedine Zidane alla viglia del match contro il Borussia Monchengladbach a Valdebebas: tutte si giocheranno tutto in appena 90 minuti. Il destino dello stesso Zidane sulla panchina del Madrid dipende proprio dall'esito della "notte da leoni".

Non penso a queste cose, l’unico mio pensiero è il passaggio del turno. Non penso ad altro. Ci stiamo preparando a disputare una grande partita consci delle difficoltà. Faremo di tutto per conquistare i tre punti. Esonero in caso di eliminazione? Il club farà quello che deve fare, come sempre. Penso solo alla partita di domani. Ma non ci penso "