Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Dai giornali spagnoli arrivano bordate per Zinedine Zidane e un Madrid irriconoscibile. Il tecnico nega di pensare alle dimissioni ma il suo futuro da tecnico Merengues è in bilico stando alle ricostruzioni dei giornali iberici. I capi d’imputazione: il Real oltre a non fare risultato subisce troppi gol (1,4 a partita), il tecnico avrebbe perso entusiasmo e capacità di fare presa su giocatori in sfiducia come Asensio e Vinicius. Qualcuno nel club, inoltre, non capirebbe la gestione della partita di Zidane: i suoi cambi a gara in corso stanno facendo parecchio discutere.

La nostra opinione: La sensazione è che sarà determinante la partita contro il Gladbach; in caso di mancata qualificazioni agli ottavi di finale di Champions League l’esonero sarà l’opzione più gettonata per Zizou. Graticola.

Milan, casting difensore

Il Milan secondo il Corriere dello Sport starebbe pensando di allargare la panchina per quel che concerne il reparto arretrato: in corso il casting per un vice Romagnoli o Kjaer. Opzione numero uno il centrale dello Schalke Kabak, poi Milenkovic della Fiorentina e, più defilato, Mohamed Simakan dello Strasburgo.

La nostra opinione: Per una squadra da scudetto ci vuole (anche) una panchina da scudetto, dunque bene fa Maldini a pensare di allargare il roster. I profili citati dal "Cor sport" sono senza dubbio interessanti: la nostra preferenza va a Milenkovic, già rodato per il campionato italiano.

Toro, Giampaolo in bilico

Secondo il Tuttosport all’interno del Torino sarebbero già in corso le riflessioni sul futuro dei Marco Giampaolo: in caso di sconfitta nel derby della Mole secondo il quotidiano sportivo torinese la posizione del tecnico si complicherebbe non poco.

La nostra opinione: Terz’ultimo posto in classifica, peggior difesa, sistematico crollo nei secondi tempi. Le riflessioni al Torino sono necessarie, ma al momento fossimo in Cairo non penseremmo a grosse rivoluzioni per la panchina. La sensazione è che la rosa del Toro non sia sufficientemente profonda in termini qualitativi. L’allenatore in questo contesto c’entra il giusto…

