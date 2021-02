Sarà Budapest ad ospitare la sfida d’andata degli ottavi di Champions League fra Lipsia e Liverpool. Lo ha ufficializzato la UEFA con una nota ques’oggi. La partita andrà regolarmente in scena martedì 16 febbraio alle ore 21, ma invece che in Germania alla Red Bull Arena si giocherà in campo neutro alla "Puskas Arena" di Budapest. Una decisione che si è ritenuta provvidenziale dopo le restrizioni del governo tedesco per contrastare la pandemia Covid-19 da e per il Regno Unito fino al 17 febbraio.