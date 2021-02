Champions League

L'attesa è finita. Ecco le formazioni di Atalanta-Real Madrid con la Dea che sogna il colpaccio nel match d'andata, sfruttando i tanti assenti in casa Real. Non sarà comunque facile contro la squadra di Zidane che vanta comunque tanta esperienza internazionale, basti ricordare il trio di centrocampo: Modric-Casemiro-Kroos. Nell'Atalanta spazio dunque alla coppia Muriel-Zapata con Pessina alle loro spalle e Ilicic in panchina. Confermato a destra Maehle vista l'assenza di Hateboer. Nel Real non c'è Mariano Diaz come previsto, ma ci sarà Isco titolare come falso nueve insieme ad Asensio e Vinicius.