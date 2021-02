Champions League

C'è grande attesa a Bergamo per l'arrivo del Real Madrid. Non capita tutti i giorni che l'Atalanta affronti il Real e soprattutto trovarsi nella posizione di (quasi) favorito per la qualificazione. A parte le sensazioni molto ottimistiche, viste le tante assenze per la squadra di Zidane, i tifosi della Dea vogliono far sentire il proprio supporto alla squadra, considerando l'impossibilità di presenziare al Gewiss Stadium. Già si conosceva la situazione a Bergamo, tanto che l'ATS ha pubblicato un appello per scoraggiare i tifosi a recarsi nei pressi dello stadio e creare assembramenti (come fatto dai tifosi di Inter e Milan prima del derby di domenica). Detto e non fatto. Dopo le 17, ecco l'arrivo dei primi gruppetti vicino allo stadio, con circa 200 tifosi che si sono radunati per qualche chiacchiera pre partita.